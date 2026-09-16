Тут коней більше, ніж людей: що туристам треба знати про Монголію

Монголія – це точно не популярний туристичний напрямок. Сюди їдуть ті мандрівники, які вже побачили Європу та популярні країни Азії, а тепер прагнуть нових вражень. Тут можна провести ніч у традиційній юрті посеред степу, побачити пустелю Гобі, а за межами столиці довго не натрапляти на жоден населений пункт.

Монголія має цікаву кочову культуру, незвичну для європейського туриста кухню, давню історію та власні правила повсякденного життя. Про те, що варто знати туристам, які планують подорож у цю країну, розповідає 24 Канал.

Які факти про Монголію зацікавлять туристів?

1. Монголія – одна з найменш густонаселених країн світу

Монголія займає величезну територію між Росією та Китаєм, але при цьому на ній живе лише близько 3,5 мільйона людей. Значна частина населення зосереджена в столиці – Улан-Баторі. Тому за межами міста туристу варто бути готовим до зовсім іншого життя. Між населеними пунктами можуть бути великі відстані, а мобільний зв'язок та інфраструктура доступні далеко не всюди.

2. Місцеві досі живуть у юртах

За різними оцінками, близько 35 – 40% усього населення Монголії досі постійно живе в юртах. Третина монголів продовжує вести кочовий або напівкочовий спосіб життя, переганяючи худобу кілька разів на рік. Тому юрта для них – ідеальний дім, оскільки досвідчена родина може розібрати або зібрати його всього за кілька годин.

Хоча люди живуть посеред безкрайнього степу, їхній побут модернізований. Сучасні кочівники активно використовують сонячні панелі та вітрогенератори для виробництва електрики

Туристи також можуть зупинятися в герах спеціальних туристичних таборів. Усередині зазвичай є ліжка, піч і базові побутові зручності, хоча рівень комфорту залежить від конкретного табору.

Юрта у Монголії / Фото Depositphotos

3. Найцікавіша Монголія починається поза столицею

Улан-Батор – головний транспортний, економічний і культурний центр країни, але унікальні враження турист може отримати під час поїздок регіонами.

Популярними напрямками є пустеля Гобі, національний парк Теренджі, озеро Хубсуґул і долина Орхона. Водночас варто враховувати великі відстані: поїздка країною може вимагати значно більше часу, ніж здається на карті.

4. Коней у Монголії більше, ніж людей

Кінь має величезне значення у монгольській історії та традиціях. Верхова їзда століттями була частиною життя кочівників, а сьогодні коні залишаються важливою частиною культури країни. Ба більше, коней у Монголії більше, ніж людей – їхня популяція налічує від 4,5 до 5,1 мільйона голів. У країні навіть існує вислів: "Монгол без коня – що птах без крила".

У Монголії проходить знаменитий фестиваль Наадам, під час якого проводять традиційні змагання з кінних перегонів, монгольської боротьби та стрільби з лука.

Коні пасуться у Монголії / Фото Depositphotos

5. Погода у Монголії змінюється дуже швидко

Монголія має різко континентальний клімат. Літо може бути спекотним, а зими – надзвичайно холодними. Через величезні відкриті простори та особливості рельєфу температура помітно змінюється навіть протягом однієї доби.

Тому під час поїздки за межі Улан-Батора варто ретельно підбирати одяг і не орієнтуватися лише на прогноз для столиці. У степу умови відрізняються.

Монголія – це чудовий напрямок для тих, хто шукає не класичний міський туризм, а подорож із довгими переїздами, природою та знайомством із місцевою культурою. Водночас дуже важливо заздалегідь продумати транспорт, ночівлі та маршрут. Якщо хочеться побачити не лише столицю, а й степи, Гобі чи віддалені природні локації, краще закладати на подорож достатньо часу.