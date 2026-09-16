Монголія має цікаву кочову культуру, незвичну для європейського туриста кухню, давню історію та власні правила повсякденного життя. Про те, що варто знати туристам, які планують подорож у цю країну, розповідає 24 Канал.

Які факти про Монголію зацікавлять туристів?

1. Монголія – одна з найменш густонаселених країн світу

Монголія займає величезну територію між Росією та Китаєм, але при цьому на ній живе лише близько 3,5 мільйона людей. Значна частина населення зосереджена в столиці – Улан-Баторі. Тому за межами міста туристу варто бути готовим до зовсім іншого життя. Між населеними пунктами можуть бути великі відстані, а мобільний зв'язок та інфраструктура доступні далеко не всюди.

2. Місцеві досі живуть у юртах

За різними оцінками, близько 35 – 40% усього населення Монголії досі постійно живе в юртах. Третина монголів продовжує вести кочовий або напівкочовий спосіб життя, переганяючи худобу кілька разів на рік. Тому юрта для них – ідеальний дім, оскільки досвідчена родина може розібрати або зібрати його всього за кілька годин.

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Хоча люди живуть посеред безкрайнього степу, їхній побут модернізований. Сучасні кочівники активно використовують сонячні панелі та вітрогенератори для виробництва електрики

Туристи також можуть зупинятися в герах спеціальних туристичних таборів. Усередині зазвичай є ліжка, піч і базові побутові зручності, хоча рівень комфорту залежить від конкретного табору.

Юрта у Монголії / Фото Depositphotos

3. Найцікавіша Монголія починається поза столицею

Улан-Батор – головний транспортний, економічний і культурний центр країни, але унікальні враження турист може отримати під час поїздок регіонами.

Популярними напрямками є пустеля Гобі, національний парк Теренджі, озеро Хубсуґул і долина Орхона. Водночас варто враховувати великі відстані: поїздка країною може вимагати значно більше часу, ніж здається на карті.

4. Коней у Монголії більше, ніж людей

Кінь має величезне значення у монгольській історії та традиціях. Верхова їзда століттями була частиною життя кочівників, а сьогодні коні залишаються важливою частиною культури країни. Ба більше, коней у Монголії більше, ніж людей – їхня популяція налічує від 4,5 до 5,1 мільйона голів. У країні навіть існує вислів: "Монгол без коня – що птах без крила".

У Монголії проходить знаменитий фестиваль Наадам, під час якого проводять традиційні змагання з кінних перегонів, монгольської боротьби та стрільби з лука.

Коні пасуться у Монголії / Фото Depositphotos

5. Погода у Монголії змінюється дуже швидко

Монголія має різко континентальний клімат. Літо може бути спекотним, а зими – надзвичайно холодними. Через величезні відкриті простори та особливості рельєфу температура помітно змінюється навіть протягом однієї доби.

Тому під час поїздки за межі Улан-Батора варто ретельно підбирати одяг і не орієнтуватися лише на прогноз для столиці. У степу умови відрізняються.

Монголія – це чудовий напрямок для тих, хто шукає не класичний міський туризм, а подорож із довгими переїздами, природою та знайомством із місцевою культурою. Водночас дуже важливо заздалегідь продумати транспорт, ночівлі та маршрут. Якщо хочеться побачити не лише столицю, а й степи, Гобі чи віддалені природні локації, краще закладати на подорож достатньо часу.