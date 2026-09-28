Години тут рахують по-іншому: що це за країна, де турист може загубитися у часі

У світі є країна, у якій буквально можна відправитися у минуле, адже нещодавно у ній розпочався лише 2019 рік. Та це ще не все – місцеві мешканці рахують години по-іншому, тому туристи можуть банально заплутатися у часі.

Мовиться про Ефіопію, яка дивує ще на моменті планування подорожі. Ефіопія вирізняється навіть на тлі інших африканських країн. Тут збереглися традиції, які мають багатовікову історію, а звичні для мандрівників речі можуть працювати зовсім інакше. Календар – далеко не єдина особливість країни. Перед поїздкою до Ефіопії варто знати кілька фактів, які допоможуть краще зрозуміти місцеву культуру та не розгубитися через незвичні для європейця правила. Детальніше розповість 24 Канал.

Що треба знати туристам про Ефіопію?

1. В Ефіопії зараз інший рік

Ефіопія використовує власний календар, який відрізняється від григоріанського приблизно на сім – вісім років. Він складається з 13 місяців: 12 місяців мають по 30 днів, а останній – 5 або 6 днів залежно від року. Тому 11 вересня 2026 року за ефіопським календарем розпочався 2019 рік.

Причина, чому в Ефіопії зараз інший рік, полягає у старих розрахунках. У 500 році нашої ери Католицька церква змінила свої розрахунки щодо дати народження Христа, тоді як Ефіопська православна церква зберегла старіші біблійні підрахунки.

Ефіопський ринок / Фото Depositphotos

2. Тут є своя система відліку часу

Ще одна особливість, яка може збити з пантелику мандрівника, – місцевий спосіб рахувати години. Оскільки країна розташована близько до екватора, тривалість світлового дня там майже не змінюється протягом року. Через це місцевим мешканцям зручніше та логічніше ділити добу на два чітких 12-годинних цикли: день і ніч. Тому новий день в Ефіопії розпочинається зі сходом сонця о 12:00, що за звичним для європейців часом є близько 6 годиною ранку.

Тобто домовленість про зустріч о 2-й годині означає 8 ранку за європейським часом. Під час організації екскурсій, трансферів чи зустрічей краще уточнювати, за якою системою вказаний час.

Зверніть увагу! Останніми роками Ефіопія стала популярна серед туристів – потік іноземців у цю країну зріс на 40%. Уряд країни всіляко намагається цьому сприяти, розвиваючи інфраструктуру й авіасполучення. Водночас туристам подобається Ефіопія через найсмачнішу в Африці кухню та цікаву історію.

3. Ефіопія має власну писемність

Чи не найперше, що дивує туриста, який приїжджає в Ефіопію, це вивіски унікальним письмом. Мовиться про ефіопську писемність або геез. Нині це письмо використовують в Ефіопії та Еритреї для мови амхара.

Ефіопська писемність виникла на основі південноаравійського консонантного письма, що складалося лише з приголосних, ще в перших століттях до нашої ери. Близько 4 століття нашої ери, з прийняттям християнства Аксумським царством, алфавіт еволюціонував: у ньому з'явилися знаки для позначення голосних звуків.

Кожен із 33 базових приголосних має близько 7 різних форм залежно від голосного, а тому повна абетка налічує понад 200 унікальних знаків. Пишуть нею зліва направо.

Амхарські літери / Фото Центру дослідження Африки

4. Цифри в Ефіопії теж інші

Ефіопія також має свої власні унікальні цифри, які візуально схожі на грецькі літери з рисками зверху і знизу. Щоправда, у побуті частіше використовують латинські цифри, проте традиційні цифри досі активні у православному календарі, релігійній літературі та як декоративний чи культурний елемент.

5. Ефіопія має власні традиції святкування Нового року

Ефіопський Новий рік – Енкутаташ – припадає на вересень і знаменує завершення сезону дощів та початок нового року за місцевим календарем. Свято не менш атмосферне, ніж звичний для нас Новий рік: люди відвідують родичів, співають традиційні пісні, дарують квіти та готують святкові страви.

Туристам варто спланувати поїздку в Ефіопію на вересень, адже це один із найцікавіших періодів її календаря.