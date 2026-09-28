Речь идет об Эфиопии, которая удивляет уже на этапе планирования путешествия. Эфиопия выделяется даже на фоне других африканских стран. Здесь сохранились традиции, имеющие многовековую историю, а привычные для путешественников вещи могут работать совсем по-другому. Календарь – далеко не единственная особенность страны. Перед поездкой в Эфиопию стоит узнать несколько фактов, которые помогут лучше понять местную культуру и не растеряться из-за непривычных для европейца правил. Подробнее расскажет 24 Канал.

Что нужно знать туристам об Эфиопии?

1. В Эфиопии сейчас другой год

Эфиопия использует собственный календарь, который отличается от григорианского примерно на семь – восемь лет. Он состоит из 13 месяцев: 12 месяцев имеют по 30 дней, а последний – 5 или 6 дней в зависимости от года. Поэтому 11 сентября 2026 года по эфиопскому календарю начался 2019 год.

Причина, почему в Эфиопии сейчас другой год, заключается в старых расчетах. В 500 году нашей эры Католическая церковь изменила свои расчеты относительно даты рождения Христа, тогда как Эфиопская православная церковь сохранила более древние библейские расчеты.

Эфиопский рынок / Фото Depositphotos

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2. Здесь существует своя система отсчета времени

Еще одна особенность, которая может сбить с толку путешественника, – местный способ отсчета времени. Поскольку страна расположена близко к экватору, продолжительность светового дня там почти не меняется в течение года. Поэтому местным жителям удобнее и логичнее делить сутки на два четких 12-часовых цикла: день и ночь. Новый день в Эфиопии начинается с восхода солнца в 12:00, что по привычному для европейцев времени соответствует примерно 6 часам утра.

То есть договоренность о встрече в 2 часа означает 8 утра по европейскому времени. При организации экскурсий, трансферов или встреч лучше уточнять, по какой системе указано время.

Обратите внимание! В последние годы Эфиопия стала популярной среди туристов – поток иностранцев в эту страну вырос на 40%. Правительство страны всячески старается этому способствовать, развивая инфраструктуру и авиасообщение. В то же время туристам нравится Эфиопия благодаря самой вкусной в Африке кухне и интересной истории.

3. В Эфиопии есть своя письменность

Пожалуй, первое, что удивляет туриста, приезжающего в Эфиопию, – это вывески с уникальным письмом. Речь идет об эфиопской письменности, или геезе. В настоящее время эта письменность используется в Эфиопии и Эритрее для амхарского языка.

Эфиопская письменность возникла на основе южноаравийского консонантного письма, состоявшего исключительно из согласных, еще в первых веках до нашей эры. Примерно в 4 веке нашей эры, с принятием христианства Аксумским царством, алфавит эволюционировал: в нем появились знаки для обозначения гласных звуков.

Каждый из 33 базовых согласных имеет около 7 различных форм в зависимости от гласного, поэтому полный алфавит насчитывает более 200 уникальных знаков. Пишут им слева направо.

Амхарские буквы / Фото Центра исследования Африки

4. Цифры в Эфиопии тоже другие

Эфиопия также имеет свои собственные уникальные цифры, которые визуально похожи на греческие буквы с черточками сверху и снизу. Правда, в быту чаще используют латинские цифры, однако традиционные цифры до сих пор активно используются в православном календаре, религиозной литературе и в качестве декоративного или культурного элемента.

5. В Эфиопии существуют собственные традиции празднования Нового года

Эфиопский Новый год – Энкутаташ – приходится на сентябрь и знаменует завершение сезона дождей и начало нового года по местному календарю. Праздник не менее атмосферный, чем привычный для нас Новый год: люди навещают родственников, поют традиционные песни, дарят цветы и готовят праздничные блюда.

Туристам стоит запланировать поездку в Эфиопию на сентябрь, ведь это один из самых интересных периодов в ее календаре.