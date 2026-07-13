Колись тут було офіцерське казино: неочікувані факти про будівлю Тернопільської міськради

Будівля Тернопільської міської ради для більшості містян є передусім адміністративною установою, куди приходять оформити документи чи вирішити важливі справи. Та мало хто замислюється, що ця споруда має власну історію, пов'язану з розвитком міста та подіями, які формували сучасний Тернопіль.

За роки існування будівля неодноразово змінювалася, а навколо неї накопичилося чимало цікавих фактів, які залишаються маловідомими навіть місцевим жителям. Детальніше про них розповів історик з Тернополя @volodymyr_vvvv.

Що цікавого треба знати про будівлю міської ради Тернополя?

Будівля мерії у Тернополі, що на вулиці Листопадовій, 5, збудована у стилі австрійської еклектики і має чітку симетричну структуру, яка відповідала тодішнім адміністративним будівлям. Її збудували у 1880 роках спеціально для військового командування австро-угорського гарнізону міста. Цікаво, що окрім службових кабінетів, у приміщення діяло престижне офіцерське казино, де розважалися військові. Тут можна було пограти в карти, почитати пресу та послухати живу музику.



Історичне фото будівлі міської ради Тернополя / Фото "20 хвилин"

На карті Тернополя 1908 року ця будівля зазначається як будинок підрозділу 15 полку піхоти військової еліти австро-угорської армії. У міжвоєнний період, коли у Тернополі закріпилася польська армія, у будівлі були вже виключно розваги для військових. На карті 1925 року вона так і позначена – Казино війська польського.

Військово-розважальний статус на адміністративний будівля змінила лише після Другої Світової війни. До 1977 року нинішня мерія називалася Тернопільська міська рада депутатів трудящих. Крім того, у радянські часи на її фасаді висів плакат Леніна.

Цікаві факти про будівлю тернопільської мерії: відео

У 70-х роках вся будівля заросла густим диким виноградом і буквально стала зеленою.



Будівля Тернопільської міськради поросла виноградником / Фото Віктора Мадрі

Упродовж 80 років призначення будівлі як центру міського самоврядування не змінювалося. 29 квітня 1990 року, за півтора року до проголошення Незалежності України, Тернопіль став першим обласним центром, який підняв синьо-жовтий прапор над мерією. Цей історичний прапор досі зберігається у краєзнавчому музеї міста.

У наш час міська рада оновила фасад та забрала огорожу, яка тут стояла у 30-х роках. Також нині біля міської ради розміщений інформаційний екран, на якому б мали показувати звіти влади та корисну інформацію для місцевих, але він не працює.