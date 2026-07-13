За годы своего существования здание неоднократно претерпевало изменения, а вокруг него накопилось немало интересных фактов, которые остаются малоизвестными даже местным жителям. Подробнее о них рассказал историк из Тернополя @volodymyr_vvvv.

Что интересного нужно знать о здании городского совета Тернополя?

Здание мэрии в Тернополе, расположенное на улице Листопадовой, 5, построено в стиле австрийской эклектики и имеет четкую симметричную структуру, которая соответствовала тогдашним административным зданиям. Ее построили в 1880-х годах специально для военного командования австро-венгерского гарнизона города. Интересно, что помимо служебных кабинетов в здании действовало престижное офицерское казино, где развлекались военные. Здесь можно было поиграть в карты, почитать прессу и послушать живую музыку.



Историческая фотография здания городского совета Тернополя / Фото "20 минут"

На карте Тернополя 1908 года это здание обозначено как дом подразделения 15-го пехотного полка военной элиты австро-венгерской армии. В межвоенный период, когда в Тернополе обосновалась польская армия, в здании уже были исключительно развлечения для военных. На карте 1925 года оно так и обозначено – Казино польской армии.

Свой военно-развлекательный статус здание сменило на административный только после Второй мировой войны. До 1977 года нынешняя мэрия называлась Тернопольский городской совет депутатов трудящихся. Кроме того, в советские времена на ее фасаде висел плакат Ленина.

Интересные факты о здании Тернопольской мэрии: видео

В 70-х годах все здание заросло густым диким виноградом и буквально стало зеленым.



Здание Тернопольского горсовета покролось виноградником / Фото Виктора Мадри

На протяжении 80 лет назначение здания как центра городского самоуправления не менялось. 29 апреля 1990 года, за полтора года до провозглашения независимости Украины, Тернополь стал первым областным центром, поднявшим сине-желтый флаг над мэрией. Этот исторический флаг до сих пор хранится в краеведческом музее города.

В настоящее время городской совет обновил фасад и убрал ограждение, которое стояло здесь в 30-х годах. Также сейчас возле городского совета установлен информационный экран, на котором должны были бы показывать отчеты властей и полезную информацию для местных жителей, но он не работает.