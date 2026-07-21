Де в Європі туристів найчастіше обкрадають: пильнуйте тут гаманець і телефон

У європейських туристичних містах кишенькові крадіжки найчастіше трапляються там, де найбільше натовпу й найменше уваги до власних речей. В Італії окремо вирізняються кілька локацій, про які мандрівники згадують особливо часто – і саме вони зібрали найбільше тривожних сигналів.

Попри неочевидну репутацію, Італія знову опинилася на першому місці серед європейських напрямків, де туристи найчастіше згадують про кишенькові крадіжки, пише Travel + Leisure. Йдеться про місця, де натовп і метушня буквально працюють на злодіїв.

Де найбільше кишенькових крадіжок у Європі?

Дослідники переглянули відгуки про п’ять найпопулярніших туристичних місць у різних країнах Європи та порахували, як часто там згадували кишенькові крадіжки. Саме Італія показала найбільшу кількість таких згадок.

До аналізу увійшли Колізей, фонтан Треві та Пантеон у Римі, Міланський собор і галерея Уффіці у Флоренції. Найбільше повідомлень про ймовірні крадіжки стосувалося фонтану Треві, одного з найбільш людних туристичних місць столиці.

На другому місці опинилася Франція, а на третьому – Іспанія. Серед точок підвищеної уваги виділили район Ейфелевої вежі в Парижі та бульвар Ла-Рамбла в Барселоні.

Зверніть увагу! У великих туристичних містах найнебезпечнішим часто стає не темний провулок, а місце, де всі дивляться вгору на пам’ятку й забувають про кишені. Саме там злодіям найпростіше загубитися в потоці людей.

Окремо експертка Кеті Маккейб пояснила, що кишенькові злодії найчастіше працюють через відволікання уваги. Незнайомець може штовхнути туриста, щось впустити поруч, запропонувати квітку чи браслет або попросити підписати петицію.



У людних місцях треба бути особливо обережними / Фото Pexels

Поки людина реагує на ситуацію, спільник непомітно витягує телефон або гаманець. За словами Маккейб, усе це може статися буквально за кілька секунд, особливо в натовпі.

Підвищену обережність вона радить зберігати у громадському транспорті та на вокзалах. Злодії можуть скористатися метушнею під час посадки або висадки, а ще – вихопити речі в момент, коли двері от-от зачиняться.

Серед місць, де туристам варто бути особливо уважними, експертка назвала великі вокзали Рима, Флоренції, Венеції, Неаполя та Мілана. У таких локаціях навіть коротка неуважність може коштувати телефону, гаманця або документів.

Щоб зменшити ризики, Маккейб радить тримати цінні речі в поясній сумці, яку можна носити під одягом, або в сумці через плече зі стійкими до порізів ременями. Телефон і гаманець не варто класти в задні кишені, а сумку краще тримати перед собою.

Якщо речі все ж викрали, важливо не панікувати, а одразу звернутися до поліції. В Італії така заява називається denuncia, і саме вона знадобиться для страхових виплат. Після крадіжки банківські картки слід заблокувати негайно, а у разі втрати паспорта – звернутися до посольства або консульства своєї країни.