Несмотря на неожиданную репутацию, Италия вновь оказалась на первом месте среди европейских направлений, где туристы чаще всего упоминают о карманных кражах, пишет Travel + Leisure. Речь идет о местах, где толпа и суматоха буквально играют на руку ворам.

Где больше всего карманных краж в Европе?

Исследователи проанализировали отзывы о пяти самых популярных туристических местах в разных странах Европы и подсчитали, как часто там упоминались карманные кражи. Именно Италия показала наибольшее количество таких упоминаний.

В анализ вошли Колизей, фонтан Треви и Пантеон в Риме, Миланский собор и галерея Уффици во Флоренции. Больше всего сообщений о возможных кражах касалось фонтана Треви, одного из самых оживленных туристических мест столицы.

На втором месте оказалась Франция, а на третьем – Испания. Среди точек повышенного внимания выделили район Эйфелевой башни в Париже и бульвар Ла-Рамбла в Барселоне.

Обратите внимание! В больших туристических городах самым опасным часто становится не темный переулок, а место, где все смотрят вверх на достопримечательность и забывают о карманах. Именно там ворам проще всего затеряться в потоке людей.

Отдельно эксперт Кэти Маккейб пояснила, что карманники чаще всего действуют, отвлекая внимание. Незнакомец может толкнуть туриста, уронить что-то рядом, предложить цветок или браслет либо попросить подписать петицию.



В людных местах нужно быть особенно осторожными / Фото Pexels

Пока человек реагирует на ситуацию, сообщник незаметно вытаскивает телефон или кошелек. По словам Маккейб, все это может произойти буквально за несколько секунд, особенно в толпе.

Она советует проявлять повышенную осторожность в общественном транспорте и на вокзалах. Воры могут воспользоваться суматохой во время посадки или высадки, а также выхватить вещи в тот момент, когда двери вот-вот закроются.

Среди мест, где туристам стоит быть особенно внимательными, эксперт назвала большие вокзалы Рима, Флоренции, Венеции, Неаполя и Милана. В таких местах даже короткая невнимательность может стоить телефона, кошелька или документов.

Чтобы снизить риски, Маккейб советует держать ценные вещи в поясной сумке, которую можно носить под одеждой, или в сумке через плечо с устойчивыми к порезам ремнями. Телефон и кошелек не стоит класть в задние карманы, а сумку лучше держать перед собой.

Если вещи все же похитили, важно не паниковать, а сразу обратиться в полицию. В Италии такое заявление называется denuncia, и именно оно понадобится для получения страховых выплат. После кражи банковские карты следует немедленно заблокировать, а в случае потери паспорта – обратиться в посольство или консульство своей страны.