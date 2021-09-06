Цифрові кочівники в Іспанії: уряд запровадив спеціальні візи для віддалених працівників

В Іспанії створили нову річну візу для іноземців. Її можуть отримати працівники, які працюють віддалено, та фрілансери. Щоправда, жити доведеться у невеличких селах.

Кількість населення не має перевищувати 5 тисяч. Таким чином влада хоче "вдихнути життя" у малонаселені райони.

До слова Легендарний Собор Саграда Фамілія в Іспанії "заговорив" українською

Віза для працівників на віддаленій роботі

Серйозна криза здоров'я, спричинена COVID-19, має супутні наслідки для економічної системи. Аби їх зменшити, Італія запрошує тих, хто може працювати віддалено, до своїх селищ. Для цього розробили пілотний проєкт за підтримки муніципалітетів, місцевих груп дій та асоціацій.

Досвід, який може бути захоплюючим, оскільки він не обмежується лише простою роботою, а й пропонує можливість ближче пізнати реальність малих міст Іспанії та взяти участь у їх повсякденному житті,

– мовиться на сайті проєкту.

Є важлива умова: під час перебування в Іспанії ці працівники не зможуть підробляти в місцевих фірмах. Але влада готова надати доступ до більшості державних послуг, якими зараз користуються тільки громадяни і резиденти країни.

Список населених пунктів Іспанії, що чекають на працівників можна знайти тут. У переліку також зазначені переваги кожного – наприклад, бар, супермаркет, бібліотека, коворкінг тощо.