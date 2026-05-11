Не лише море: 3 країни для літньої відпустки з мальовничими озерами

Туристи влітку люблять відпочивати на Амальфійському узбережжі чи досліджувати грецькі острови. Проте серед багатьох морських курортів є інші вражаючі місця – це альпійські озера, які красою можуть позмагатися з найвідомішими пляжами світу.

В Італії, Швейцарії чи Словенії є озера, які приваблюють зовсім іншою атмосферою відпочинку, пише Travel Off Path. Тут можна милуватися Альпами й горами, отримавши не гірші враження, ніж на морському відпочинку.

Читайте також Тиша, сніг та перші маршрути: чи варто туристам їхати у Доломіти у травні

Які озера варто побачити в Європі?

Озеро Гарда – ідеальна альтернатива озеру Комо

Озеро Комо вже давно стало символом розкішного відпочинку в Італії, втім туристам варто побачити ще одну не менш вражаючу водойму – озеро Гарда.

Місцеві жителі люблять Гарду за спокій, мальовничі пейзажі та автентичність. Уздовж найбільшого озера Італії розташовані старовинні містечка, середньовічні вулички і римські руїни.

У теплий сезон вода тут прогрівається настільки, що можна навіть купатися. Перевагою цієї локації є зручне сполучення. Туристи прилітають до Мілана, а звідти вже легко дістаються до Гарди.

Озеро Блед – найпопулярніше місце для фотозйомок

Словенське озеро відоме багатьом туристам, оскільки славиться неймовірною довколишньою красою. Сюди часто приїжджають зробити красиві фото, а дехто – навіть зробити освідчення.

Головною окрасою озера є невеликий острів з церквою посеред води і Бледський замок, який височіє на скелі з видом на Юлійські Альпи. Усе разом створює майже неймовірно вражаючу картинку.

Озеро влітку підходить для купання, тому ним можна не лише милуватися. Крім того, сама Словенія залишається відносно доступним напрямком для подорожей у порівняння з багатьма іншими сусідніми країнами.

Інтерлакен – альпійське диво Швейцарії

Швейцарія завжди вражає краєвидами, проте має суттєвий мінус – високі ціни. Втім, Інтерлакен залишається одним з найяскравіших місць у Європі, які варто побачити.

Курорт відомий не лише альпійськими пейзажами та озерами, але й великою кількістю активностей. Тут можна спробувати парапланеризм, стрибки з парашутом, рафтинг, гірський велосипед чи каньйонінг.

Проте, Інтерлакен підходить навіть для спокійного відпочинку. У регіоні є пляжі, річкові купальні й відкриті басейни. Однією з головних пам’яток залишається Юнгфрауйох – знаменита "Вершина Європи" з панорамними видами на Альпи.

Для подорожей країною туристам радять звернути увагу на Swiss Travel Pass, який дозволяє користуватися транспортом по всій Швейцарії, зокрема і човнами.

Що туристам можна побачити у Словенії?

Столиця Словенії – одне з найкрасивіших місць Європи для відпочинку в теплу пору року, пише In Journal. Любляна славиться бароковими кварталами й будівлями у стилі модерн. Мандрівники навіть порівнюють це місто з Віднем через дуже красиву архітектуру.

Крім того, у Словенії народилася перша леді США Меланія Трамп. У цій країні варто обов’язково відвідати Люблянський замок, Тромостов'є, парк Тіволі, Стежку спогадів та дружби, вулицю Трубар'єва, Крижанке, площу Прешерна, собор Святого Миколая, міст М'ясника та міст Дракона.

Куди поїхати на море влітку?

Албанія стає популярним напрямком для туристів завдяки чистим пляжам на Іонічному та Адріатичному морях. Особливо туристів приваблює Албанська Рив’єра з її спокійним морем, красивими краєвидами, які порівнюють з Мальдівами.

Туристам радять обирати відпочинок на кількох популярних пляжах:

Ксаміл;

Борш;

Джипе;

Друмадес;

Спілле;

Веліпоя;

Дів’якес.

Кожен з цих пляжів має свою особливість, тому варто відштовхуватися від того, який саме відпочинок підходить – спокійний чи драйвовий.