Для тих, хто планує наступну подорож, Visit Ukraine склав добірку найкращих природних локацій та історичних пам’яток з різних регіонів. Ці локації допоможуть побачити країну з іншого боку й відкрити для себе нові маршрути.

Які красиві місця України варто побачити?

Парк "Софіївка" в Умані

"Софіївка" – пам’ятка садово-паркового мистецтва, закладена в Умані 1796 року польським магнатом Станіславом Щенсним Потоцьким на честь дружини Софії. Концепція парку, натхненна грецькими та римськими міфами, належала саме їй. Тут є водоспади, гроти, скелі, альтанки та штучні руїни. "Софіївка" чудово підходить для одноденного відпочинку.

Буцький каньйон

На річці Гірський Тікич у Черкаській області розташований Буцький каньйон, відомий гранітними скелями, порогами та водоспадами. Навесні та на початку літа каньйон особливо мальовничий завдяки повноводній річці й зеленим берегам. Тут можна гуляти поміж скель, влаштувати пікнік чи зробити фотографії.

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Кам’янець-Подільська фортеця

Середньовічна фортеця Кам’янця-Подільського стоїть на скелястому півострові над каньйоном річки Смотрич. Її вежі, мури, мости і брами створюють враження історичної цитаделі. Особливо ефектно фортеця виглядає на заході сонця. Тут радять прогулятися Старим містом, побачити Вірменський ринок, музеї та кав’ярні в історичних будівлях.

Бакота

Це колишнє село на березі Дністра, затоплене після створення водосховища. Сьогодні це мальовнича місцевість з високими скелями, лісами, водними краєвидами та печерним монастирем. Туристи часто сюди приїжджають, щоб відпочити біля води в теплу пору року та милуватися заходом сонця.

Оптимістична печера

На Тернопільщині розташована Оптимістична печера – гіпсовий підземний лабіринт, довжина якого перевищує 260 кілометрів. Її вважають найдовшою гіпсовою печерою світу та однією з найбільших карстових печер планети.

Усередині є вузькі проходи, галереї та кристалічні утворення, проте потрапити сюди можна лише у супроводі досвідчених гідів.

Озеро Синевир

Синевир – найвідоміше високогірне озеро Карпат, оточене смерековими лісами. Воно утворилося внаслідок зсуву, який перекрив русло гірських потоків. Посеред водойми розташований невеликий острів, через що озеро називають "Морським оком".

Темна синьо-зелена вода та гірські краєвиди роблять Синевир привабливим для прогулянок, фотографування та відпочинку на природі.

Шацькі озера

На Волині є група прісних водойм, які називаються Шацькими озерами. Найвідоміше з них – озеро Світязь. Воно є найбільшим природним озером України, яке приваблює чистою водою, піщаними берегами та сосновими лісами.

У теплу пору тут купаються, засмагають, катаються на човні й гуляють лісовими стежками. Навколо озер є кемпінги, бази відпочинку й затишні селища.

Тустань

Ця середньовічна скельна фортеця в Карпатах колись була важливим центром видобутку й вивезення солі, контролюючи торгові шляхи через гірські перевали.

Сьогодні тут працює музей просто неба, де можна побачити залишки давніх споруд, дерев’яні сходи та оглядові майданчики. Скелі та краєвиди на ліси й гори роблять Тустань цікавим напрямком для короткої поїздки. Сюди можна вирушити на день зі Львова чи заїхати під час подорожі Карпатами.

Україна багата на різноманітні маршрути. Для подорожі на кілька днів можна поєднати Львів з Тустанню, Кам’янець-Подільський із Бакотою, Умань з парком "Софіївка", а Тернопільщину – з Оптимістичною печерою.