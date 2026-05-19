3 найкращі міста Європи для соло-подорожей у 2026 році: куди можна їхати самому

Самостійні подорожі хоч і трапляються не часто, проте вони дають відчуття свободи. Наодинці можна гуляти у власному ритмі чи змінювати маршрути за бажанням. Не кожне місто у Європі комфортне для соло-подорожей, проте три з них все ж таки варті уваги.

Страхова компанія Quotezone опублікувала результати свого рейтингу Solo Travel Index за 2026 рік, в якому проаналізувала найкращі місця для самостійного подорожі по всій Європі.

Які міста підходять для соло-мандрівки?

Під час дослідження враховували кілька важливих критеріїв: рівень безпеки, доступність громадського транспорту, кількість хостелів, і навіть швидкість інтернету.

"Відчуття безпеки є головним пріоритетом для мандрівників-одинаків і може значно вплинути на задоволення та впевненість від дослідження нового міста на самоті", – зазначила команда.

Мадрид

Найкращим місцем для соло-подорожей у 2026 році назвали Мадрид.

Столиця Іспанії пропонує найбільшу кількість хостелів, доступний громадський транспорт та швидкий інтернет. Крім того, Мадрид має безліч культурних пам’яток, що ідеально підходить для самотніх мандрівників, які хочуть дослідити та насолодитися містом,

– зазначили фахівці.

Прага

Друге місце у рейтингу посіла Прага. Чеська столиця отримала високі оцінки за безпеку й комфорт для самостійних прогулянок в будь-який час доби.

Прага загалом залишається одним з найбільше бюджетних напрямків у Європі. Тут багато історичних пам’яток та активне соціальне життя.

Лісабон

А от третю сходинку рейтингу зайняв Лісабон. Португальська столиця отримала високі бали завдяки великій кількості пам’яток, доступних екскурсій та широкому вибору хостелу.

Крім цієї трійки лідерів, до списку увійшли Париж, Рейк’явік, Будапешт, Афіни, Відень, Флоренція та Осло.

Що взяти у подорож наодинці?

Мандрівник Девід Мейсон розповів, що варто взяти з собою у подорож, пише Mirror. За його словами, щоб подорож була приємною, варто спакувати дві речі: спортивне спорядження (пару старих кросівок) і книгу. І навіть якщо на книгу не буде часу, вона все одно дає відчуття, що можна корисно провести час.

Найчастіше в подорожі наодинці відправляються люди старші 35 років. Проте турист радить не боятися одиночних поїздок і підтримувати свої захоплення. До прикладу, біг, йога чи інші заняття допомагають зустріти однодумців.

