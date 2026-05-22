Замість Балі та Токіо: 4 дивовижні міста в Азії, які варто відкрити цього літа

Поки популярні курорти потерпають від напливу мандрівників, експерти пропонують звернути увагу на затишні азійські куточки. Ці маловідомі локації у Південній Кореї, Індії, Японії та Китаї подарують унікальну атмосферу та безпечний відпочинок без галасливих натовпів.

Для багатьох мандрівників відкриття нових горизонтів стає справжнім ковтком свіжого повітря, особливо коли хочеться втекти від звичних маршрутів, тому фахівці проаналізували менш відомі, але надзвичайно колоритні куточки світу, пише Travel Off Path.

Читайте також 3 найяскравіші міста Азії: їх вартує побачити хоча б раз у житті

Які азійські міста можна відкрити для себе цього літа?

Найкращі та найяскравіші враження від подорожей часто народжуються саме там, де немає галасливих натовпів мандрівників. Цього року шукачам пригод радять звернути увагу на так звані "міста другого порядку" у Південній Кореї, Індії, Японії та Китаї, які здатні подарувати абсолютно новий досвід та відкрити Азію з несподіваного боку.

Бусан – найкраще місто Азії на початок літа

Південнокорейське місто Бусан пропонує дивовижний мікс, де сучасна K-Pop культура гармонійно поєднується з класичним пляжним відпочинком та яскравими неоновими кварталами. Хоча міські пляжі часто розчаровують мандрівників, Бусан став приємним винятком із цього правила.

Особливу популярність серед гостей завоював мальовничий пляж Хеунде, а також унікальне культурне селище Камчхон, яке приваблює своїми різнокольоровими будинками та оригінальними муралами. А щоб роздивитися красу узбережжя з висоти, туристам неодмінно радять покататися на Sky Capsule – чарівних маленьких капсульних вагонах, що курсують уздовж моря.

Ідеальним часом для візиту до Бусана є червень, коли середня температура повітря становить комфортні 22°C.

Мальовничий Бусан поєднує сучасність та традиції / інстаграм @livelikeitshewknd

Шимла – дивовижне індійське місто біля підніжжя Гімалаїв

Ще одним дивовижним відкриттям для літнього відпочинку є індійське місто Шимла, розташоване біля самого підніжжя величних Гімалаїв. Завдяки своїй каскадній забудові на крутих схилах, воно візуально нагадує колоритні латиноамериканські міста, такі як Вальпараїсо чи Гуанахуато.

Шимла зачаровує своєю барвистою архітектурою та виразною британською колоніальною спадщиною, створюючи неповторну атмосферу для прогулянок.

Найкраще планувати подорож сюди на липень, коли температура коливається в межах 27 – 31°C. У місті варто відвідати величну садибу Віцекороля (Viceregal Lodge), яка своїм виглядом нагадує легендарний замок Гоґвортс, а також історичний замок Ротні (Rothney Castle).

Колоритна Шимла в Індії / інстаграм @himalayas_forever

Сендай – справжня Японія без туристичного хаосу

Для тих, хто мріє про "країну вранішнього сонця", але хоче уникнути шаленого ритму Токіо чи Кіото, ідеальною альтернативою стане Сендай. Це місто розташоване всього за півтори години їзди швидкісним потягом від японської столиці.

Сендай приваблює мандрівників своїм приємним прохолодним кліматом, великою кількістю зелених парків та можливістю відчути справжній дух Японії в спокійній обстановці.

Найкращим часом для відвідування Сендая, який також відомий як "Місто дерев", вважається серпень. Завдяки гірському клімату температура повітря тут не перевищує комфортні 26°C.

Статуя богині Каннон у Сендаї / інстаграм @joshuamellin

Ченду – у гості до панд та за гострими відчуттями

Китайське місто Ченду хоч і поступається за популярністю Пекіну чи Шанхаю, проте має свою унікальну та неповторну атмосферу. Його заслужено називають "столицею панд", адже саме тут працює відома база дослідження та розведення гігантських панд, де відвідувачі можуть на власні очі побачити маленьких дитинчат цих тварин.

Окрім цього, Ченду славиться своєю сичуанською кухнею, яка вражає великою кількістю надзвичайно гострих страв.

Найкращим часом для подорожі сюди вважається серпень, коли середня температура повітря становить близько 25°C, що є цілком комфортним для тривалих прогулянок.

Ченду визнаний культурним центром Азії / інстаграм @irmabasheska

Які ще є нетривіальні напрямки в Азії?

Азійський континент пропонує безліч дивовижних альтернатив для мандрівників, які прагнуть уникнути переповнених курортів. Окрім маловідомих "міст другого порядку", особливу атмосферу спокою та унікальну культуру можна відчути, відвідавши інші яскраві міста Азії, серед яких футуристичний Шанхай, японська Фукуока та затишний Луангпхабанг у Лаосі.

Тим, хто шукає екзотичного відпочинку біля води, варто звернути увагу на китайський "тропічний рай" Санья або філіппінський острів Сіаргао, які увійшли до списку найбільш небанальних морських курортів світу.

Відкривайте для себе нові, незвідані куточки нашої планети, адже саме в маловідомих містах часто ховаються найяскравіші емоції та справжня магія подорожей. Пакуйте валізи та вирушайте назустріч літнім пригодам в Азії!