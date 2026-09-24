Туристів водять за ніс: 5 популярних пам'яток, які насправді є фальшивками

Деякі популярні туристичні пам'ятки не виправдовують очікувань через менші масштаби, великі натовпи чи довгі черги. Однак існують набагато гірші локації – це пам'ятки, які насправді є фальшивками, а туристів запевняють у їхній автентичності.

Туристи іноді розчаровуються Венецією через велику кількість людей довкола, або ж говорять, що Пізанська вежа наживо вражає не так, як на фото. Але набагато гірше, коли вони приїжджають у місто, щоб побачити історичний об'єкт, а насправді з'ясовується, що це звичайна підробка. Про такі несправжні туристичні пам'ятки в Європі розповіло видання Daily Mail.

Які популярні туристичні пам'ятки є фальшивками?

Кносський палац

Кносський палац – це найвідоміша архітектурна пам'ятка грецького острова Крит і найбільше архітектурна споруда мінойського періоду, який тривав вже у 2700 до 1420 роках до нашої ери. За легендою, саме тут був лабіринт, у якому жило чудовисько Мінотавр. Однак сучасний вигляд палацу є результатом масштабної та суперечливої реконструкції британського археолога Артура Еванса, яка відбулася на початку 20 століття.

Нижні частини стін, кам'яні блоки, склади та лабіринти приміщень збереглися з мінойської епохи, а от реконструкцію зробили з сучасного бетону. Усі колони та фрески у палаці є сучасним переосмисленням архітектора, а не стародавньою пам'яткою.



Кносський палац на Криті / Фото bernardo tejada

Балкон Джульєтти

Славнозвісний балкон Джульєтти, який називають головною пам'яткою італійської Верони, насправді не має нічого спільного з вигаданою героїнею трагедії Шекспіра. Колись у цьому будинку жила родина Даль Капелло, чиє ім'я має схожість з вигаданою родиною Капулетті з відомої п'єси. У 20 столітті влада міста вирішила відновити будинок, щоб поширити романтичний міф про зв'язок балкона з Джульєттою. Тобто цей балкон – лише символ, а не історичний об'єкт.

До балкона Джульєтти у Вероні з'їжджаються люди з усього світу / Фото Depositphotos

Круглий стіл короля Артура

У Вінчестері, що у Великій Британії, зберігається круглий стіл, який пов'язаний з легендами про короля Артура. Однак є нюанс – міфічний король Артур нібито жив на межі 5 – 6 століть, водночас стіл датується 13 століттям. Тобто ця туристична пам'ятка – звичайна імітація столу Артура, хоча туристів часто переконують у його автентичності.

Так званий круглий стіл короля Артура / Фото з Вікіпедії

Замок Дракули

За 30 кілометрів від мальовничого містечка Брашов у Румунії розташований замок Бран, який називають "Замком Дракули". Ця похмура будівля є справжньою історичною пам'яткою 14 століття, але вона ніяк не пов'язана з Владом Цепешом, якого називають Дракулою. Це швидше звичайний маркетинговий хід, адже останніми роками замок почав приваблювати величезну кількість туристів з усього світу. На Гелловін у ньому влаштовують тематичні події, тож атмосфера тут дійсно містична й похмура.

Славнозвісний замок Дракули / Фото Valentin Gheorghiu

Більшість туристів не заглиблюються у деталі і їдуть до цих популярних локацій, бо вірять у їхню винятковість. Насправді ж це радше символічні місця, але точно не історичні.