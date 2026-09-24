Туристы иногда разочаровываются в Венеции из-за большого скопления людей вокруг или говорят, что Пизанская башня вживую впечатляет не так, как на фото. Но гораздо хуже, когда они приезжают в город, чтобы увидеть исторический объект, а на самом деле оказывается, что это обычная подделка. О таких поддельных туристических достопримечательностях в Европе рассказало издание Daily Mail.

Какие популярные туристические достопримечательности являются подделками?

Кносский дворец

Кносский дворец – это самая известная архитектурная достопримечательность греческого острова Крит и крупнейшее архитектурное сооружение минойского периода, который длился с 2700 по 1420 годы до нашей эры. По легенде, именно здесь находился лабиринт, в котором обитало чудовище Минотавр. Однако современный облик дворца – результат масштабной и противоречивой реконструкции британского археолога Артура Эванса, состоявшейся в начале 20 века.

Нижние части стен, каменные блоки, склады и лабиринты помещений сохранились с минойской эпохи, а вот реконструкция была выполнена из современного бетона. Все колонны и фрески во дворце представляют собой современное переосмысление архитектора, а не древний памятник.



Кноссский дворец на Крите / Фото bernardo tejada

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Балкон Джульетты

Знаменитый балкон Джульетты, который называют главной достопримечательностью итальянской Вероны, на самом деле не имеет ничего общего с вымышленной героиней трагедии Шекспира. Когда-то в этом доме жила семья Даль Капелло, чье имя имеет сходство с вымышленной семьей Капулетти из известной пьесы. В XX веке городские власти решили отреставрировать дом, чтобы распространить романтический миф о связи балкона с Джульеттой. То есть этот балкон – лишь символ, а не исторический объект.

К балкону Джульетты в Вероне съезжаются люди со всего мира / Фото Depositphotos

Круглый стол короля Артура

В Винчестере, что в Великобритании, хранится круглый стол, связанный с легендами о короле Артуре. Однако есть нюанс – мифический король Артур якобы жил на рубеже 5 – 6 веков, в то время как стол датируется 13 веком. То есть эта туристическая достопримечательность – обычная имитация стола Артура, хотя туристов часто убеждают в его подлинности.

Так называемый круглый стол короля Артура / Фото из Википедии

Замок Дракулы

В 30 километрах от живописного городка Брашов в Румынии расположен замок Бран, который называют "Замком Дракулы". Это мрачное здание является настоящей исторической достопримечательностью 14 века, но оно никак не связано с Владом Цепешом, которого называют Дракулой. Это скорее обычный маркетинговый ход, ведь в последние годы замок начал привлекать огромное количество туристов со всего мира. На Хэллоуин в нем устраивают тематические мероприятия, поэтому атмосфера здесь действительно мистическая и мрачная.

Знаменитый замок Дракулы / Фото Valentin Gheorghiu

Большинство туристов не вникают в детали и едут в эти популярные места, потому что верят в их исключительность. На самом деле же это скорее символические места, но точно не исторические.