"Європейські Гаваї": де розташований райський куточок Атлантики з дивовижними пляжами

Азорські острови часто порівнюють з Мальдівами чи Гаваями. Усе через дивовижні пляжі та красиві краєвиди, які обожнюють туристи. Чому цей острів такий особливий – читайте далі.

Азорські острови в Атлантичному океані називають Гаваями через субтропічний клімат, вулканічні пейзажі та чорні пляжі, пише Interia Kobieta.

Чим вражають Азорські острови?

Пішохідні стежки

Однією з найцікавіших локацій Сан-Мігеля є невелике село Сете-Сідашіш, розташоване в кратері вулкана діаметром 5 кілометрів. Поруч лежать два озера-близнюки – Блакитне та Зелене, а сам краєвид вважається одним з найкрасивіших на острові.

Сан-Мігель – це найбільший острів Азорського архіпелагу. Його довжина становить 65 кілометрів, а завдяки наявності аеропорту він добре підходить для знайомства з архіпелагом. З Лісабона чи Порту сюди можна дібратися за 2,5 години.

Основним туристичним центром є Понта-Делгада – найбільше місто острова та його столиця. Тут є різні варіанти житла, ресторани і магазини, а автобусне сполучення дозволяє вирушати в різні частини Сан-Мігеля.

Транспорт на Азорських островах

Громадський транспорт на островах не зовсім зручний, бо до багатьох місць автобуси ходять лише один – два рази на день. Тому найкраще буде, якщо туристи зможуть орендувати автомобіль чи велосипед.

Як варіант – острів можна досліджувати навіть пішки. Все залежить лише від того, скільки місць ви хочете побачити та скільки часу є на подорож.

Велосипедні прогулянки навколо Сан-Мігеля

Сан-Мігель – гірський острів, тому велосипедні маршрути часто проходять через підйоми та спуски. Якщо досвід в гірському велоспорті відсутній, можна скористатися електровелосипедом.

Велосипед коштує 10 – 15 євро на день, електричний – від 35 євро. Велосипед дозволяє не залежати від розкладу автобусів та побачити більше місць.

Піші прогулянки, гарячі джерела та пляжі

Сан-Мігель має чимало пішохідних маршрутів. Від парових гейзерів і грязьових ям до Фурнашала можна дістатися пішки за кілька хвилин.

Однак Сан-Мігель підходить не лише для піших прогулянок, але й для плавання та серфінгу. На острові є піщані пляжі, а пісок має вулканічно-сірий колір. На тлі блакитної води Атлантики це створює характерний пейзаж.

Найкрасивішим пляжем є Прайя-де-Санта-Барбара, популярний серед серферів. Поблизу Понта-Делгади розташований Прайя-дас-Мілісіас, до якого можна дістатися автобусом.

Ціни та їжа

Ціни в Понта-Делгаді можуть приємно здивувати. Вони трохи нижчі, ніж у материковій Португалії. Вартість продуктів приблизно на рівні польських цін, а вечеря в ресторані обійдеться дешевше, ніж у туристичному Кракові. На острові є багато пасовищ, тому в Сан-Мігелі радять спробувати місцеву яловичину.

Загалом Сан-Мігель пропонує різноманітні можливості для відпочинку. Тут є піщані пляжі, історичні міста, вулканічні ландшафти, пішохідні маршрути та гарячі джерела.