Азорские острова в Атлантическом океане называют Гавайями из-за субтропического климата, вулканических пейзажей и черных пляжей, пишет Interia Kobieta.

Почему Азорские острова привлекают?

Пешеходные тропы

Одной из самых интересных локаций Сан-Мигеля является небольшая деревня Сете-Сидашиш, расположенная в кратере вулкана диаметром 5 километров. Рядом находятся два озера-близнеца – Голубое и Зеленое, а сам пейзаж считается одним из самых красивых на острове.

Сан-Мигель – это самый большой остров Азорского архипелага. Его длина составляет 65 километров, а благодаря наличию аэропорта он хорошо подходит для знакомства с архипелагом. Из Лиссабона или Порту сюда можно добраться за 2,5 часа.

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Основным туристическим центром является Понта-Делгада – крупнейший город острова и его столица. Здесь есть различные варианты жилья, рестораны и магазины, а автобусное сообщение позволяет отправляться в разные части Сан-Мигеля.

Транспорт на Азорских островах

Общественный транспорт на островах не совсем удобен, так как во многие места автобусы ходят всего один–два раза в день. Поэтому лучше всего будет, если туристы смогут арендовать автомобиль или велосипед.

В качестве альтернативы – остров можно исследовать даже пешком. Все зависит только от того, сколько мест вы хотите увидеть и сколько времени у вас есть на путешествие.

Велосипедные прогулки по Сан-Мигелю

Сан-Мигель – горный остров, поэтому велосипедные маршруты часто проходят через подъемы и спуски. Если опыта в горном велоспорте нет, можно воспользоваться электровелосипедом.

Велосипед стоит 10–15 евро в день, электровелосипед – от 35 евро. Велосипед позволяет не зависеть от расписания автобусов и увидеть больше мест.

Пешие прогулки, горячие источники и пляжи

На Сан-Мигеле есть немало пешеходных маршрутов. От паровых гейзеров и грязевых ям до Фурнашала можно добраться пешком за несколько минут.

Однако Сан-Мигель подходит не только для пеших прогулок, но и для плавания и серфинга. На острове есть песчаные пляжи, а песок имеет вулканически-серый цвет. На фоне голубой воды Атлантики это создает характерный пейзаж.

Самым красивым пляжем является Прайя-де-Санта-Барбара, популярный среди серферов. Недалеко от Понта-Делгады расположен Прайя-дас-Милисиас, до которого можно добраться на автобусе.

Цены и еда

Цены в Понта-Делгада могут приятно удивить. Они немного ниже, чем в материковой Португалии. Стоимость продуктов примерно на уровне польских цен, а ужин в ресторане обойдется дешевле, чем в туристическом Кракове. На острове много пастбищ, поэтому в Сан-Мигеле рекомендуют попробовать местную говядину.

В целом Сан-Мигель предлагает разнообразные возможности для отдыха. Здесь есть песчаные пляжи, исторические города, вулканические ландшафты, пешеходные маршруты и горячие источники.