За цей одяг можна отримати штраф чи потрапити до в'язниці: заборона на нього діє у 21 країні

Збираючи валізи у довгоочікувану відпустку, мандрівники ретельно перевіряють паспорти, візи та квитки. Проте мало хто замислюється, що звичайна річ із повсякденного гардероба може перетворити омріяний відпочинок на справжній жах із конфіскацією, багатотисячними штрафами та навіть тюремним ув'язненням.

Йдеться про речі з камуфляжним принтом, які у багатьох куточках планети є суворим табу для цивільних осіб, пише UNILAD.

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Мандрівникам дійсно наполегливо рекомендують ретельно перевіряти свій гардероб перед поїздкою за кордон, аби уникнути конфіскації речей, великих штрафів чи навіть арешту.

Чому мілітарі-стиль опинився під суворою забороною?

Багато мандрівників навіть не підозрюють про існування таких жорстких обмежень у різних куточках світу. Генеральний директор туристичної компанії Stasher Джейкоб Веддерберн-Дей в інтерв'ю пояснив, що у низці держав військовий принт вважається винятковим привілеєм військовослужбовців або представників силових структур.

Саме тому перед кожною міжнародною поїздкою варто так само уважно перевіряти свій одяг, як і термін дії паспорта, візові вимоги чи правила перевезення багажу.

Вдома це може здаватися нешкідливим модним вибором, але в деяких місцях його сприймають як військовий або охоронний одяг,

– зазначив Джейкоб Веддерберн-Дей.

Особливо суворо до цього правила ставляться у популярних туристичних напрямках, зокрема в країнах Карибського басейну. Там цивільним громадянам категорично заборонено носити речі з камуфляжним забарвленням. Експерт наголошує, що найбезпечніший варіант для туристів – взагалі залишити подібний одяг вдома.



Камуфляжний одяг заборонений в багатьох країнах / Фото Pinterest

Яких саме речей стосується обмеження?

Варто розуміти, що заборона охоплює не лише очевидні предмети гардероба, такі як куртки чи штани. Обмеження є значно ширшими і можуть застати зненацька непідготовленого туриста.

Це стосується не лише курток та штанів, а й кепок, рюкзаків, купальних костюмів, дитячого одягу та модних принтів у нетрадиційних кольорах, які все одно можуть сприйматися як камуфляж,

– додав Джейкоб Веддерберн-Дей.

Зверніть увагу! Інформація про суворі обмеження щодо носіння камуфляжного одягу цивільними особами повністю підтверджується офіційними даними урядів багатьох країн світу.

Яке покарання чекає на порушників за кордоном?

Декілька хвилин, витрачених на ознайомлення з місцевими правилами, можуть допомогти уникнути конфіскації речей, штрафів або навіть проблем із правоохоронними органами. Адже покарання бувають напрочуд суворими. Наприклад, в Омані за носіння камуфляжного одягу цивільним особам може загрожувати колосальний штраф до 5 тисяч доларів.

Ще серйозніші наслідки очікують на туристів у Гані. Там таке порушення вважають неповагою до держави та традиційних цінностей, що у деяких випадках може призвести до 12 місяців позбавлення волі. Обмеження також діють у багатьох країнах Карибського басейну. Зокрема, Домініка та Ямайка дозволяють носити камуфляж виключно військовослужбовцям.

У яких країнах діє заборона на камуфляж?

За даними World Population Review, відповідні обмеження для цивільних осіб діють у 21 країні світу. Мандрівникам слід бути дуже обережними, відвідуючи ці держави.

Нігерія, Уганда, Гана, Мадагаскар, Замбія, Зімбабве;

Філіппіни та Азербайджан (діє заборона на військову або поліцейську форму);

Саудівська Аравія та Оман;

Ямайка, Тринідад і Тобаго, Гаяна, Багами, Барбадос;

Сент-Люсія, Гренада, Сент-Вінсент і Гренадіни, Антигуа і Барбуда, Домініка, Сент-Кітс і Невіс.

Як уникнути неприємностей під час мандрівки?

Щоб не зіпсувати собі відпустку, експерти рекомендують ще до подорожі ознайомитися з офіційними рекомендаціями уряду країни призначення, особливо з розділом, присвяченим місцевим законам і традиціям. Саме там зазвичай можна знайти менш очевидні правила щодо одягу, ліків, заборонених предметів та поведінки в громадських місцях.

Особливо уважними варто бути туристам, які вирушають у круїзи або планують відвідати одразу декілька держав під час однієї поїздки. Те, що цілком прийнятно носити в одному місці, може спричинити проблеми в іншому.

Якщо ж камуфляжний одяг уже опинився у валізі, Джейкоб Веддерберн-Дей радить не вдягати його в аеропорту, не брати із собою під час виходу на берег із круїзного лайнера та не сподіватися, що місцева влада просто заплющить на це очі. Найкраще залишити його в багажі.

Заборона на камуфляж у багатьох країнах має глибоке підґрунтя. Наприклад, у правилах Гани чітко зазначається, що носіння такого одягу цивільними розцінюється як пряма неповага до держави та її традиційних цінностей. Це підкреслює особливий, недоторканний статус військових у суспільстві.