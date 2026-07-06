Речь идет о вещах с камуфляжным принтом, которые во многих уголках планеты являются строгим табу для гражданских лиц, пишет UNILAD.

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Путешественникам действительно настоятельно рекомендуют тщательно проверять свой гардероб перед поездкой за границу, чтобы избежать конфискации вещей, крупных штрафов или даже ареста.

Почему милитари-стиль оказался под строгим запретом?

Многие путешественники даже не подозревают о существовании таких жестких ограничений в разных уголках мира. Генеральный директор туристической компании Stasher Джейкоб Веддерберн-Дей в интервью пояснил, что в ряде государств военный принт считается исключительной привилегией военнослужащих или представителей силовых структур.

Именно поэтому перед каждой международной поездкой стоит так же внимательно проверять свою одежду, как и срок действия паспорта, визовые требования или правила перевозки багажа.

Дома это может казаться безобидным модным выбором, но в некоторых местах его воспринимают как военную или охранную форму,

– отметил Джейкоб Веддерберн-Дей.

Особенно строго к этому правилу относятся в популярных туристических направлениях, в частности в странах Карибского бассейна. Там гражданским лицам категорически запрещено носить вещи с камуфляжной расцветкой. Эксперт подчеркивает, что самый безопасный вариант для туристов – вообще оставить такую одежду дома.



Камуфляжная одежда запрещена во многих странах / Фото Pinterest

Каких именно вещей касается ограничение?

Следует понимать, что запрет охватывает не только очевидные предметы гардероба, такие как куртки или брюки. Ограничения гораздо шире и могут застать врасплох неподготовленного туриста.

Это касается не только курток и брюк, но и кепок, рюкзаков, купальных костюмов, детской одежды и модных принтов в нетрадиционных цветах, которые все равно могут восприниматься как камуфляж,

– добавил Джейкоб Веддерберн-Дей.

Обратите внимание! Информация о строгих ограничениях на ношение камуфляжной одежды гражданскими лицами полностью подтверждается официальными данными правительств многих стран мира.

Какое наказание грозит нарушителям за рубежом?

Несколько минут, потраченных на ознакомление с местными правилами, могут помочь избежать конфискации вещей, штрафов или даже проблем с правоохранительными органами. Ведь наказания бывают на удивление суровыми. Например, в Омане за ношение камуфляжной одежды гражданским лицам может грозить колоссальный штраф до 5 тысяч долларов.

Еще более серьезные последствия ждут туристов в Гане. Там такое нарушение считается неуважением к государству и традиционным ценностям, что в некоторых случаях может привести к 12 месяцам лишения свободы. Ограничения также действуют во многих странах Карибского бассейна. В частности, Доминика и Ямайка разрешают носить камуфляж исключительно военнослужащим.

В каких странах действует запрет на камуфляж?

По данным World Population Review, соответствующие ограничения для гражданских лиц действуют в 21 стране мира. Путешественникам следует быть очень осторожными при посещении этих государств.

Нигерия, Уганда, Гана, Мадагаскар, Замбия, Зимбабве;

Филиппины и Азербайджан (действует запрет на военную или полицейскую форму);

Саудовская Аравия и Оман;

Ямайка, Тринидад и Тобаго, Гайана, Багамы, Барбадос;

Сент-Люсия, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Антигуа и Барбуда, Доминика, Сент-Китс и Невис.

Как избежать неприятностей во время путешествия?

Чтобы не испортить себе отпуск, эксперты рекомендуют еще до поездки ознакомиться с официальными рекомендациями правительства страны назначения, особенно с разделом, посвященным местным законам и традициям. Именно там обычно можно найти менее очевидные правила, касающиеся одежды, лекарств, запрещенных предметов и поведения в общественных местах.

Особенно внимательными следует быть туристам, которые отправляются в круизы или планируют посетить сразу несколько стран во время одной поездки. То, что вполне приемлемо носить в одном месте, может вызвать проблемы в другом.

Если же камуфляжная одежда уже оказалась в чемодане, Джейкоб Веддерберн-Дей советует не надевать ее в аэропорту, не брать с собой при выходе на берег с круизного лайнера и не надеяться, что местные власти просто закроют на это глаза. Лучше всего оставить ее в багаже.

Запрет на камуфляж во многих странах имеет глубокие корни. Например, в правилах Ганы четко указано, что ношение такой одежды гражданскими лицами расценивается как прямое неуважение к государству и его традиционным ценностям. Это подчеркивает особый, неприкосновенный статус военных в обществе.