Море, гори та водоспади: цей курорт називають "раєм на землі"

Анталію часто називають "воротами до Середземномор’я" завдяки її стратегічному розташуванню. Місто має величезний аеропорт, який щодня може приймати понад 200 тисяч пасажирів.

Чимало туристів сприймають Анталію як пункт прибуття перед відпочинком, однак саме місто варте окремої подорожі, пише Interia Styl. Тут багато жвавих вулиць, історичних пам’яток, затишних кварталів та мальовничого узбережжя.

Засновником Анталії вважають Аттала II – царя Пергама. За місцевою легендою він наказав знайти поселення, яке стане "раєм на землі". Сьогодні мандрівники теж нерідко так називають курорт, оскільки в ньому справді фантастично.

Що потрібно знати про старе місто Анталії?

Однією з головних пам’яток на вході до історичного центру є Ворота Адріана, які звели ще у 130 році нашої ери на честь імператора Адріана. Тріумфальна арка складається з трьох оздоблених секцій, а більша частина конструкції виконана з білого мармуру. Біля воріт досі можна побачити сліди від колісниць, які нагадують давню історію міста.

Далі за воротами починається Калеїчі – історичний центр Анталії. Вузькі кам’яні вулички ведуть повз відреставровані османські будинки, невеликі кафе та сувенірні магазини. Район тут радять досліджувати пішки, без маршруту й просто звертати на цікаві вулички, розглядаючи старовинну забудову.

Серед визначних місць Калеїчі – мінарет Ївлі, один із символів Анталії XIII століття. Також варто побачити вежу Хидирлик та мінарет Кесік.



Вежа Хидирлик / Фото Interia Styl

Чим вражає старий порт?

Старий порт в Анталії розташований біля скелястого узбережжя. Сьогодні тут стоять яхти й круїзні кораблі. Туристам радять за панорамними краєвидами вирушати на скляну терасу на площі Республіки. З оглядового майданчика відкривається вид на Рифлений мінарет, червоні дахи старого міста та море.



Красивий старий порт / Фото Picsel

Ще одним чудовим місцем для прогулянки вважається парк Карааліоглу. З набережної відкриваються краєвиди на Середземне море, Таврські гори та скелясте узбережжя.

Якими водоспадами дивує Анталія?

Особливістю Анталії є можливість побачити водоспади практично в межах міста. Водоспади Дюден складаються з двох частин. Верхній Дюден розташований приблизно за 10 кілометрів від центру. Навколо нього багато зелені, а дістатися сюди можна за 30 хвилин.



Вражаючий водоспад Анталії / Фото Picsel

Нижній Дюден не менш вражаючий, оскільки вода з нього падає в Середземне море з висоти близько 40 метрів. Побачити водоспад можна із суші, а за бажанням – вирушити на човні та подивитися на нього з води.

Анталія насправді досить багатогранна. Тут можна побачити античні пам’ятки, старовинний порт, зелені парки та природні локації. За одну прогулянку можна обійти сучасне місто, багатовікові квартали, а потім опинитися біля моря чи водоспаду.