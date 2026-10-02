Многие туристы воспринимают Анталию как пункт прибытия перед отдыхом, однако сам город заслуживает отдельного путешествия, пишет Interia Styl. Здесь много оживленных улиц, исторических достопримечательностей, уютных кварталов и живописного побережья.

Основателем Анталии считается Аттал II – царь Пергама. Согласно местной легенде, он приказал найти поселение, которое станет "раем на земле". Сегодня путешественники тоже нередко так называют курорт, поскольку в нем действительно фантастично.

Что нужно знать о старом городе Анталии?

Одной из главных достопримечательностей у входа в исторический центр являются Ворота Адриана, которые возвели еще в 130 году нашей эры в честь императора Адриана. Триумфальная арка состоит из трех украшенных секций, а большая часть конструкции выполнена из белого мрамора. У ворот до сих пор можно увидеть следы от колесниц, напоминающие о древней истории города.

За воротами начинается Калеичи – исторический центр Анталии. Узкие каменные улочки ведут мимо отреставрированных османских домов, небольших кафе и сувенирных магазинов. Этот район рекомендуется исследовать пешком, без маршрута, просто сворачивая на интересные улочки и рассматривая старинную застройку.

Среди достопримечательностей Калеичи – минарет Йивли, один из символов Анталии XIII века. Также стоит увидеть башню Хыдырлык и минарет Кесик.

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Башня Хыдырлык / Фото Interia Styl

Чем впечатляет старый порт?

Старый порт в Анталии расположен у скалистого побережья. Сегодня здесь стоят яхты и круизные лайнеры. Туристам советуют, чтобы полюбоваться панорамными видами, отправиться на стеклянную террасу на площади Республики. С обзорной площадки открывается вид на Рифленый минарет, красные крыши старого города и море.



Красивый старый порт / Фото Picsel

Еще одним прекрасным местом для прогулки считается парк Караалиоглу. С набережной открываются виды на Средиземное море, Таврские горы и скалистое побережье.

Какими водопадами удивляет Анталия?

Особенностью Анталии является возможность увидеть водопады практически в черте города. Водопады Дюден состоят из двух частей. Верхний Дюден расположен примерно в 10 километрах от центра. Вокруг него много зелени, а добраться сюда можно за 30 минут.



Впечатляющий водопад Анталии / Фото Picsel

Нижний Дюден не менее впечатляющий, поскольку вода из него падает в Средиземное море с высоты около 40 метров. Увидеть водопад можно с суши, а при желании – отправиться на лодке и посмотреть на него с воды.

Анталия на самом деле довольно многогранна. Здесь можно увидеть античные достопримечательности, старинный порт, зеленые парки и природные локации. За одну прогулку можно обойти современный город, многовековые кварталы, а затем оказаться у моря или водопада.