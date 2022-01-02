Це викликає погане самопочуття: яку їжу та напої не варто брати в літак

Нерідко їжа, що дають пасажирам на борту літака, є не дуже апетитна. Тому мандрівники влаштовують перекус в аеропорту. Як відомо кожному, там в основному зосереджено багато нездорової їжі.

Так, солоні, жирні або гострі страви можуть бути смачними, але викликають нудоту під час польоту. Тож, є ті продукти, яких слід уникати перед польотом чи впродовж, натомість їм можна знайти альтернативу.

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Яку їжу та напої не варто брати в літак

Жирна їжа

Потрапивши в аеропорт, перед туристами десятки закладів швидкого харчування, з великими асортиментом гамбургерів, чипсів чи пончиків.

Але, не варто вестися на це, адже жирні продукти створюють навантаження на травну систему, викликаючи біль у животі. Крім того, можуть викликати сильну нудоту.

Хрестоцвіті овочі

Капустяні овочі – це продукти, багаті на вуглеводи та вітаміни, які ідеально підходять для дієт і здорового харчування. Але це зовсім не та їжа, яку варто споживати перед польотом. Річ у тім, що вони спричиняють здуття та викликають дискомфорт.

Йдеться про цвітну та брюссельську капусту, пак-чой тощо. Як альтернативу, можете пожувати перець, огірок і сніговий горошок.

Зелені яблука

Це той продукт, що повинен бути у сумці кожного під час мандрівки. Зелені яблука допомагають полегшити нудоту через кількість клітковини в них.

Якщо ви захворіли у дорозі або ж страждаєте від морської хвороби, то яблуко допоможе побороти погане самопочуття. Клітковина видаляє хімічні речовини, що викликають нудоту.

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Вода

Банально, але дієво! Зневоднення не дозволить вам почуватися добре, тому потрібно підтримувати водний баланс. Повітря в літаках сухе, а відсутність вологості може викликати дискомфорт, якщо в організмі недостатня кількість води.

Тож, за годину перед польотом бажано випити більше води, ніж зазвичай, і взяти пляшку води з собою на борт.

Алкоголь

Часто туристи мають страх польотів та вважають, що спиртні напої допоможуть розслабитися та спокійніше перенести переліт. Втім, алкоголь у літаку має й негативні сторони – він зневоднює.

Так, пляшки з випивкою в польоті невеликі, але, якщо спожити декілька, то вже перед приземленням, відчуєте себе жахливо. Як зауважувалося раніше, літаки зневоднюють організм людини й позбавляють її необхідної рідини, алкоголь тільки пришвидшить цей процес.

Кофеїн

Не завжди думка про те, що, аби вижити в польоті, потрібен кофеїн, є правильною. Насамперед він теж призведе до зневоднення. Крім того, порушить цикл сну, що змусить почуватися погано після тривалого польоту.

Краще випийте трав'яний чай з м'ятою перцевою, щоб допомогти травленню, й імбиром для заколисування.