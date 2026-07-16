Забудьте про магніти: ось який сувенір варто привезти з Іспанії

Подорожуючи Іспанією, туристи часто шукають не лише яскраві враження, але й особливі сувеніри для рідних чи навіть для себе, щоб залишити нагадування про поїздку. Та замість звичних магнітиків краще привезти щось автентичне.

Йдеться про одну річ, яка має красивий вигляд та практичне застосування. Про цікавий сувенір розповіла блогерка Тетяна @mrs.korolу своєму інстаграмі.

Який сувенір варто привезти з Іспанії?

Користувачка зазначила, що ця річ є на кухні в кожного іспанця. Йдеться про спеціальну керамічну тарілку-терку з Каталонії. Часто її розписують вручну, тому така вона має унікальний вигляд.

Та вся родзинка в тому, що тарілка не лише прикрашає кухню, але й допомагає готувати традиційні іспанські страви у домашніх умовах.

Головною особливістю цієї керамічної тарілки є рельєфна поверхня, на якій можна натирати різні продукти. Найчастіше її використовують для приготування pan con tomate – хліба з томатом, який є символом місцевої кухні.

Приготувати таку закуску дуже просто. Спершу на тарілку потрібно натерти зубчик часнику, а тоді круговими рухами розчавити стиглий томат. До суміші потрібно додати дрібку солі й оливкову олію. Отриману суміш викладають на хрусткий хліб чи багет.

Як виглядає іспанська тарілка: дивіться відео

У результаті вийде проста, але дуже смачна закуска, яка ідеально передає атмосферу каталонської кухні. Тому така тарілка стане не просто сувеніром, а способом привезти частинку Іспанії додому.

Авторка відеоролику також додала, що на такі керамічній поверхні зручно натирати авокадо, шоколад чи горіхи, тому тарілка стане корисним аксесуаром для щоденного приготування їжі.

Які сувеніри можна привезти з різних країн?

Подорожуючи різними країнами, можна привезти чай з Великої Британії, шоколад зі Швейцарії, кленовий сироп з Канади та ром з Барбадосу.

Крім того, популярні сувеніри включають французькі берети, німецьке пиво, нідерландські сабо, венеціанські маски з Італії та Lego з Данії.