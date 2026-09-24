Незалежно від того, чи приїдете ви в Стамбул вперше, чи вже бували тут раніше, екскурсію радять почати з історичного центра Султанахмет, де розташовані собор Святої Софії, Блакитна мечеть і палац Топкапи, пише In Journal.

Що варто побачити у Стамбулі?

Мандрівникам радять виділити день, щоб відвідати Галатський міст. Тут варто випити традиційного турецького чаю й помилуватися видом на Босфор. Далі треба вирушати до району Каракой, в якому переплелись мистецтво, кав’ярні та сучасний дизайн.

Зовсім інший досвід вже можна отримати перейшовши міст на азійській стороні, богемному районі Кадикой з численними галереями, вінтажними магазинами та закладами.

Як виглядає Стамбул вдень та ввечері: дивіться відео

Де поїсти у Стамбулі?

Стамбул називають раєм для гедоністів. Поснідати можна в закладі Van Kahvalti Eva, а на обід завітати в рестораан Karaköy Lokantası. На вечерю підійде ресторан з анатолійською кухнею. На десерт варто забігти в культову кондитерську Karaköy Güllüoğlu, щоб спробувати пахлаву з фісташками.

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Насолодитися чашечкою турецької кави можна в богемному просторі Fil Books Coffee, в якій поєднано книгарню, галерею та кав’ярню.



Кіоск з відомими турецькими кренделями / Фото Pexels

Куди піти на шопінг?

Стамбул є справжнісіньким мегаполісом, де крім Гранд-базару з лампами, килимами й керамікою, можна знайти місця для оновлення гардероба. На європейській стороні є центр з відомими брендами İstinye Park. Тут знайдеться і Louis Vuitton з Chanel, і бюджетний COS та Zara Home.

Одним з найбільших торгових центрів країни з 350 магазинами вважається Mall of Istanbul, а в самому центрі району Шишлі є торговий центр İstanbul Cevahir, в якому після шопінгу можна ще й смачно поїсти.

Де зупинитися у Стамбулі?

Мандрівникам радять обирати найстаріший район Стамбула Султанахмет, який розташований поруч з визначними пам’ятками. Проте для любителів нічного життя підійде Бейоглу і Таксим. Ada Karaköy Boutique Hotel та Rast Hotel у Султанахметі мають чудові відгуки й доступну ціну.

Який транспорт обирати?

З аеропорту до центру йде лінія метро М11, яка з'єднує аеропорт зі станцією Гайреттепе. Проте можна обрати автобус, який курсує до різних частин міста. Щоб вільно пересуватися Стамбулом радять придбати безконтактну картку Istanbulkart, яка підходить для трамваїв, метро, автобусів та поромів.

Чимало туристів відзначають, що хочуть повертатися до Стамбула знову і знову, оскільки це місто зачаровує й закохує з першого погляду.