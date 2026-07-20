"Їхати на весь день не варто": туристи поділилися враженнями про нові терми у Трускавці

У курортному Трускавці на Львівщині наприкінці червня відкрили термальні басейни просто неба. Вода тут настільки солона, що перевищує за концентрацією Мертве море.

Терми у Трускавці відкрив готельно-курортний комплекс "Карпати". Для відвідувачів пропонують купання у місцевій мінеральній ропі надвисокої концентрації. Туристи, які вже встигли побували у цих басейнах, поділилися своїми враженнями у Threads.

Що туристи розповідають про нові терми у Трускавці?

@turchyna_tanya була розчарована термальними басейнами і зазначила, що її очікування геть не виправдалися. Людей тут дуже багато навіть у будні, а в джакузі "людей, як шпротів у банці". Шезлонгів на ту кількість людей замало. Крім того, на території є лише два душі і до них постійно треба стояти у черзі, адже після басейну всі йдуть змивати мінеральну воду з тіла.

Рукомийників чи якогось іншого джерела води, щоб попити, нема. Поїсти теж не вийде, є лише одна ятка з морозивом і напоями. Ну і будівництво навколо – все грюкає, екскаватор гуде, релаксу ніяк не вийде. Ну, і чи їхати, вирішуйте самі. Можна заскочити десь по дорозі на 2 години, але на цілий день точно не вартує, а тим більше їхати спеціально,

– написала Тетяна.

У коментарях інші туристи підтримали жінку й зауважили, що на території брудно, а басейни дуже малі.



Відгуки туристів про термальні басейни у Трускавці / Скриншот з Threads

Що відомо про "Трускавецькі терми"?

На території комплексу є два мінеральні басейни – адаптаційний і концентрований – та джакузі. Вода містить бор, бром та радон, а тому має лікувальні властивості, які насичують шкіру. У концентрованому басейні люди можуть триматися на воді, як у Мертвому морі. Рекомендований час перебування у басейнах становить 15 – 20 хвилин.

Комплекс працює з 10 години ранку по 20:00. Вхід на 2 години коштує 350 гривень з дорослого і 250 гривень з дитини від 14 років. Кожна додаткова хвилина вартуватиме 3 гривні. Перебування упродовж цілого дня обійдеться у 600 та 400 гривень відповідно. Для гостей готелю вхід коштує на 50 – 100 гривень дешевше.