Термы в Трускавце открыл гостинично-курортный комплекс "Карпаты". Посетителям предлагается искупаться в местной минеральной рапе сверхвысокой концентрации. Туристы, которые уже успели побывать в этих бассейнах, поделились своими впечатлениями в Threads.

Что туристы говорят о новых термах в Трускавце?

@turchyna_tanya была разочарована термальными бассейнами и отметила, что ее ожидания совершенно не оправдались. Людей здесь очень много даже в будние дни, а в джакузи "людей, как шпротов в банке". Шезлонгов на такое количество людей не хватает. Кроме того, на территории есть только два душа, и к ним постоянно приходится стоять в очереди, ведь после бассейна все идут смывать минеральную воду с тела.

Умывальников или какого-либо другого источника воды, чтобы попить, нет. Поесть тоже не получится, есть только одна лавка с мороженым и напитками. Ну и строительство вокруг – все грохочет, экскаватор гудит, расслабиться никак не получится. Ну, а ехать ли туда, решайте сами. Можно заскочить куда-нибудь по дороге на 2 часа, но на целый день точно не стоит, а тем более ехать специально,

– написала Татьяна.

В комментариях другие туристы поддержали женщину и отметили, что на территории грязно, а бассейны очень маленькие.



Отзывы туристов о термальных бассейнах в Трускавце / Скриншот из Threads

Что известно о "Трускавецких термах"?

На территории комплекса есть два минеральных бассейна – адаптационный и концентрированный – и джакузи. Вода содержит бор, бром и радон, поэтому обладает лечебными свойствами, которые насыщают кожу. В концентрированном бассейне люди могут держаться на воде, как в Мертвом море. Рекомендуемое время пребывания в бассейнах составляет 15 – 20 минут.

Комплекс работает с 10 утра до 20:00. Вход на 2 часа стоит 350 гривен с взрослого и 250 гривен с ребенка от 14 лет. Каждая дополнительная минута будет стоить 3 гривны. Пребывание в течение всего дня обойдется в 600 и 400 гривен соответственно. Для гостей отеля вход стоит на 50 – 100 гривен дешевле.