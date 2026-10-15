У Румунії є камені, які називають "живими": як вони змінюють форму вже протягом тисячоліть

У повіті Бузеу на південному сході Румунії є місце, де природа створила кам'яні утворення химерних форм. Їх називають тровантами, а місцеві перекази приписують їм незвичайні властивості.

Журналістка Міа Лунгу відвідала трованти у Румунії та розповіла про них у репортажі для румунського видання Antena 3 CNN.

Що таке трованти та чому їх називають живими каменями?

Трованти розташовані поблизу села Улмет у повіті Бузеу, Румунія. Ця місцевість приваблює туристів незвичайними кам'яними утвореннями, які вирізняються химерними формами. Одні камені нагадують гриби, інші — округлі кулі або людські силуети. Через це вони стали популярними серед мандрівників, які приїжджають сюди заради незвичайних краєвидів і фотографій.

Попри назву "живі камені", трованти не є живими організмами. Це геологічні утворення, що сформувалися мільйони років тому внаслідок ущільнення піску та цементування мінералами. Їхня структура може змінюватися під впливом природних процесів, через що деякі камені здаються такими, що ростуть.

Як виглядають камені / фото Canva

Звідки взялися легенди про камені, які ростуть і розмножуються?

Незвичайна форма тровантів породила чимало місцевих переказів. За однією з легенд, великі камені здатні "народжувати" менші. Після дощів біля них нібито з'являються нові утворення, які нагадують камінці-нащадки. Однак наукове пояснення цього явища пов'язане з геологічними процесами, а не з розмноженням. Трованти формувалися протягом мільйонів років, а їхній вигляд залежить від природних умов.

Існують також перекази, які пов'язують камені з давніми цивілізаціями та загадковими перетвореннями. Проте їхнє незвичайне походження пояснюють природні процеси, а не надприродні сили.

Як дістатися до тровантів?

Природна пам'ятка розташована у селі Улмет комуни Бозіору повіту Бузеу. Від парковки до кам'яних утворень потрібно пройти пішки приблизно 30 – 40 хвилин. Маршрут не вважається складним, однак для прогулянки варто обрати зручне взуття, адже частина шляху проходить ґрунтовими стежками.

На відвідування локації з оглядом каменів і зупинками для фотографій варто запланувати близько двох годин. Поблизу маршруту також працюють невеликі торгові точки, де продають напої та солодощі.

Також відвідувачам важливо пам'ятати, що на території заборонено залазити на камені! Такі дії можуть пошкодити природні утворення, які формувалися мільйони років.

Де розташовані трованти: дивитись на картах