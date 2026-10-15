Журналистка Миа Лунгу посетила трованты в Румынии и рассказала о них в репортаже для румынского издания Antena 3 CNN.

Что такое трованты и почему их называют живыми камнями?

Трованты расположены недалеко от деревни Улмет в уезде Бузэу, Румыния. Эта местность привлекает туристов необычными каменными образованиями, отличающимися причудливыми формами. Одни камни напоминают грибы, другие – округлые шары или человеческие силуэты. Благодаря этому они стали популярными среди путешественников, которые приезжают сюда ради необычных пейзажей и фотографий.

Несмотря на название "живые камни", трованты не являются живыми организмами. Это геологические образования, сформировавшиеся миллионы лет назад в результате уплотнения песка и цементирования минералами. Их структура может меняться под воздействием природных процессов, из-за чего некоторые камни кажутся растущими.

Как выглядят камни / фото Canva

Откуда взялись легенды о камнях, которые растут и размножаются?

Необычная форма тровантов породила немало местных преданий. Согласно одной из легенд, большие камни способны "рожать" более мелкие. После дождей возле них якобы появляются новые образования, напоминающие камешки-потомство. Однако научное объяснение этого явления связано с геологическими процессами, а не с размножением. Трованты формировались на протяжении миллионов лет, а их вид зависит от природных условий.

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Существуют также предания, которые связывают камни с древними цивилизациями и загадочными преображениями. Однако их необычное происхождение объясняют природные процессы, а не сверхъестественные силы.

Как добраться до тровантов?

Природная достопримечательность расположена в селе Улмет, коммуна Бозиору, уезд Бузэу. От парковки до каменных образований нужно идти пешком примерно 30 – 40 минут. Маршрут не считается сложным, однако для прогулки стоит выбрать удобную обувь, ведь часть пути проходит по грунтовым тропинкам.

На посещение локации с осмотром камней и остановками для фотографий стоит запланировать около двух часов. Рядом с маршрутом также работают небольшие торговые точки, где продают напитки и сладости.

Также посетителям важно помнить, что на территории запрещено забираться на камни! Такие действия могут повредить природные образования, которые формировались миллионы лет.

Где расположены трованты: смотрите на картах