Дешевше, ніж потяг в Одесу: незвичайне місто в Італії у листопаді можна побачити за копійки

Італія упродовж багатьох років залишається одним з найпопулярніших туристичних напрямків Європи. Однак не всі її міста однаково переповнені іноземцями з камерами. На північному сході країни розташований Трієст – портове місто з незвичайною архітектурою та історією, у якій переплелися італійські, австрійські та словенські традиції. Та що найважливіше – побачити його можна дуже дешево.

Трієст не дуже схожий на типову Італію. Тут замість середземноморських вуличок – величні будівлі часів Австро-Угорської імперії. Та саме в цьому і полягає унікальність міста. 24 Канал розповість, чому туристам варто спланувати подорож у Трієст.

Що цікавого побачити туристам у Трієсті?

Знайомство з Трієстом варто почати з площі Єдності Італії – однієї з найбільших площ Європи, що безпосередньо виходять до моря. З трьох боків її оточують величні палаци 19 століття, а четвертий відкриває краєвид на Адріатику. Найкраще приходити сюди ближче до вечора, коли сонце освітлює фасади історичних будівель, а площа поступово наповнюється галасом місцевих.

Приблизно за 8 кілометрів від центру Трієста розташований розкішний замок Мірамаре, який стоїть на скелястому мисі над морем. Його збудували у 1860 роках для австрійського ерцгерцога Фердинанда Максиміліана Габсбурга та його дружини Шарлотти Бельгійської. Навколо замку розкинувся парк площею близько 22 гектарів із рідкісними рослинами, алеями та невеликими водоймами.

Замок Мірамаре / Фото maria benevento

У Трієсті є навіть свій Гранд-канал, хоча він значно менший за венеційський. Його проклали у 18 столітті, коли місто активно розвивалося як великий торгівельний порт Австрійської імперії.

Уздовж каналу розташовані історичні палаци, а біля води пришвартовані невеликі човни. На одному з його кінців височіє церква Святого Антонія, яка створює особливо впізнаваний силует цієї частини міста. Поруч розташована сербська православна церква Святого Спиридона, яка нагадує про багатокультурну історію Трієста, де століттями співіснували різні релігійні громади.

Історія Трієста тягнеться ще з античних часів, адже тут зберігся Римський театр, який звели ще у 1 – 2 століттях нашої ери. Сьогодні туристи можуть побачити залишки кам'яних трибун, які нагадують про часи, коли на цьому місці відбувалися театральні вистави. Це одна з найцікавіших археологічних пам'яток Трієста, яку легко включити у прогулянку історичним центром.

Римський театр у Трієсті / Фото michael bardeggia

Чому Трієст варто відвідати у листопаді?

Для бюджетних мандрівників є гарна новина – у листопаді квитки на літак з Польщі у Трієст коштують всього 1500 гривень в обидві сторони. Це навіть дешевше, аніж квиток на потяг зі Львова в Одесу категорії "люкс", який коштує 2 670 гривень.

Що ще краще – виліт з аеропорту Кракова, до якого від кордону з Україною їхати близько 3 години. Така приємна ціна є на дати з вильотом 15 і поверненням 22 листопада. Але важливо зауважити, що у цю вартість не входить багаж чи додаткова одиниця ручної поклажі.



Вартість квитків з Кракова у Трієст / Скриншот з Skyscanner

Трієст – це місто для тих, хто хоче відкрити для себе іншу Італію. Тут можна за один день побачити римські руїни, австрійські палаци, середньовічну фортецю та замок на березі Адріатики. А завершити подорож – чашкою кави в історичній кав'ярні з видом на море.