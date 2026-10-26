Дешевле, чем поезд в Одессу: необычный город в Италии в ноябре можно увидеть за копейки

Триест не очень похож на типичную Италию. Здесь вместо средиземноморских улочек – величественные здания времен Австро-Венгерской империи. Но именно в этом и заключается уникальность города. 24 Канал расскажет, почему туристам стоит запланировать поездку в Триест.

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Что интересного посмотреть туристам в Триесте?

Знакомство с Триестом стоит начать с площади Единства Италии – одной из крупнейших площадей Европы, непосредственно выходящих к морю. С трех сторон ее окружают величественные дворцы 19 века, а с четвертой открывается вид на Адриатику. Лучше всего приходить сюда ближе к вечеру, когда солнце освещает фасады исторических зданий, а площадь постепенно наполняется шумом местных жителей.

Примерно в 8 километрах от центра Триеста расположен роскошный замок Мирамаре, возвышающийся на скалистом мысе над морем. Его построили в 1860-х годах для австрийского эрцгерцога Фердинанда Максимилиана Габсбурга и его супруги Шарлотты Бельгийской. Вокруг замка раскинулся парк площадью около 22 гектаров с редкими растениями, аллеями и небольшими водоемами.

Замок Мирамаре / Фото maria benevento

В Триесте есть даже свой Гранд-канал, хотя он значительно меньше венецианского. Его проложили в 18 веке, когда город активно развивался как большой торговый порт Австрийской империи.

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Вдоль канала расположены исторические дворцы, а у воды пришвартованы небольшие лодки. На одном из его концов возвышается церковь Святого Антония, которая создает особенно узнаваемый силуэт этой части города. Рядом расположена сербская православная церковь Святого Спиридона, напоминающая о мультикультурной истории Триеста, где веками сосуществовали различные религиозные общины.

История Триеста уходит корнями в античные времена, ведь здесь сохранился римский театр, построенный еще в 1 – 2 веках нашей эры. Сегодня туристы могут увидеть остатки каменных трибун, напоминающих о временах, когда на этом месте проходили театральные представления. Это один из самых интересных археологических памятников Триеста, который легко включить в прогулку по историческому центру.

Римский театр в Триесте / Фото michael bardeggia

Почему Триест стоит посетить в ноябре?

Для бюджетных путешественников есть хорошая новость – в ноябре билеты на самолет из Польши в Триест стоят всего 1500 гривен в обе стороны. Это даже дешевле, чем билет на поезд из Львова в Одессу категории "люкс", который стоит 2 670 гривен.

Что еще лучше – вылет из аэропорта Кракова, до которого от границы с Украиной ехать около 3 часов. Такая привлекательная цена доступна на даты с вылетом 15 и возвращением 22 ноября. Но важно отметить, что в эту стоимость не входит багаж или дополнительная единица ручной клади.

Стоимость билетов из Кракова в Триест / Скриншот с Skyscanner

Триест – это город для тех, кто хочет открыть для себя другую Италию. Здесь за один день можно увидеть римские руины, австрийские дворцы, средневековую крепость и замок на берегу Адриатики. А завершить путешествие – чашкой кофе в исторической кофейне с видом на море.