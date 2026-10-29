Три країни за одну прогулянку: у Європі є місця, де кордон можна перейти за кілька кроків

У Європі є місця, де кордони трьох держав сходяться буквально в одній точці. Такі місця називають трипойнтами – точками, де зустрічаються кордони трьох країн. І деякі з них перетворилися на справжні туристичні атракції.

Найцікавіші трипойнти Європи, які стануть справжньою туристичною цікавинкою – у матеріалі 24 Каналу.

Де у Європі кордони трьох держав сходять в одній точці?

Швейцарія – Франція – Німеччина. Трипойнт розташований біля Базеля, у районі Dreiländereck. Тут можна за одну прогулянку побувати одразу у трьох країнах, а неподалік є пішохідні маршрути та набережна Рейну.

Нідерланди – Бельгія – Німеччина. Біля нідерландського Ваалса розташована знаменита точка Drielandenpunt. Тут є оглядова вежа, туристичні маршрути та навіть лабіринт, тож це місце легко перетворити на окрему мініподорож.



Drielandenpunt біля Ваалса / Фото Unsplash

Польща – Чехія – Словаччина. Трипойнт у Яворжинці – місце, де сходяться кордони трьох країн. Він розташований у мальовничих Сілезьких Бескидах, а довкола прокладені туристичні маршрути. Сюди можна вирушити на гірську прогулянку й за одну поїздку побувати одразу у трьох країнах.

Польща – Словаччина – Україна. Кременарос у Бещадах – місце, де зустрічаються кордони трьох держав. До точки можна дістатися туристичним маршрутом із польського боку, а дорогою насолодитися краєвидами Карпат.

Люксембург – Франція – Німеччина. У цьому регіоні навіть проводять спеціальний піший маршрут Hike Without Borders, під час якого туристи за один день проходять територією трьох країн. Ідеальний варіант для тих, хто хоче побачити максимум країн за мінімум часу.