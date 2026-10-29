Три страны за одну прогулку: в Европе есть места, где границу можно пересечь за несколько шагов

Самые интересные трипоинты Европы, которые станут настоящей туристической достопримечательностью, – в материале 24 Канала.

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Где в Европе границы трех государств сходятся в одной точке?

Швейцария – Франция – Германия. Трипоинт расположен недалеко от Базеля, в районе Dreiländereck. Здесь за одну прогулку можно побывать сразу в трех странах, а неподалеку есть пешеходные маршруты и набережная Рейна.

Нидерланды – Бельгия – Германия. Недалеко от нидерландского Ваалса расположена знаменитая точка Drielandenpunt. Здесь есть смотровая башня, туристические маршруты и даже лабиринт, поэтому это место легко превратить в отдельное мини-путешествие.

Drielandenpunt возле Ваалса / Фото Unsplash

Польша – Чехия – Словакия. Трипоинт в Яворжинце – место, где сходятся границы трех стран. Он расположен в живописных Силезских Бескидах, а вокруг проложены туристические маршруты. Сюда можно отправиться на горную прогулку и за одну поездку побывать сразу в трех странах.

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Польша – Словакия – Украина. Кременарос в Бещадах – место, где сходятся границы трех государств. До этой точки можно добраться по туристическому маршруту с польской стороны, а по дороге насладиться пейзажами Карпат.

Люксембург – Франция – Германия. В этом регионе даже организуют специальный пеший маршрут Hike Without Borders, в ходе которого туристы за один день проходят по территории трех стран. Идеальный вариант для тех, кто хочет увидеть как можно больше стран за как можно меньшее время.