Зараз у соцмережах кожен другий ділиться "корисними лайфхаками", як зекономити у подорожі. Деякі недосвідчені туристи охоче підхоплюють ці ідеї. Однак дуже часто ця економія абсолютно невиправдана й насправді може спровокувати значно більші витрати.

Тревел-блогерка @jane.prorvina розповіла, на яку пропаганду про подорожі більше ніколи не поведеться. Вона побувала у багатьох країнах світу, тому знає все про подорожі. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Вкрадена піжама й кекси в Амстердамі: турагенти поділились найепічнішими випадками з роботи

Які тревел-лайфхаки насправді не працюють?

Дешеві рейси з раннім вильотом

Багато туристів часто ведуться на низьку ціну на авіаквитки, бо вважають, що так зможуть зекономити. Насправді вони лише жертвують власним комфортом. Тих 10 чи 20 євро, зекономлених на квитках, підуть на їжу чи інші розваги допоки будете чекати на заселення в готель.

Крім того, після підйому посеред ночі ви будете втомлені, тож у перший день мандрівки захочете просто відпочити з дороги.

Готелі на окраїні міста

Номери у готелях на окраїні міста завжди коштують дешевше, аніж в центрі. Деякі туристи охоче бронюють їх з думкою: "Та тут тільки переночувати". Однак Євгенія більше не робить таку помилку, адже на постійне добирання до цього готелю доведеться витратити значно більше. Крім того, час у дорозі буквально буде красти найважливіше – час вашої відпустки.

Не купувати страхування

Мандрівники з обмеженим бюджетом часто відмовляються від надійного страхування, через що дуже ризикують. Тревел-блогерка розповіла, що завжди купує страхування, а особливо після того, як її чоловік впав з висоти 15-го поверху, коли летів на параплані у горах Франції. Він дивом вижив й отримав декілька переломів. Лікування у Франції обійшлося б подружжю у понад 20 тисяч євро, та завдяки страховці вони заплатили лише 287 євро.

Дивіться відео про найбільшу пропаганду про подорожі:

А як дійсно можна зекономити у подорожах?

Тревел-блогерка @dashassk назвала мобільні додатки, які допоможуть зекономити у подорожах.