Усього півтори години від Києва – і ви наче у Шотландії: що це за мальовнича локація

Довкола Києва є чимало красивих і цікавих локацій, про які більшість людей ніколи й не чули. Одна з них взагалі нагадує Бакоту або навіть Шотландію. Краєвиди тут вражають з першого погляду.

Про це мальовниче місце, де майже ніколи нема людей, розповів український тревел-блогер Вадим Грінько. Тож поки на вулиці ще гарна погода й не почалися традиційні осінні дощі, варто вирушити туди, щоб трохи відпочити від шуму міста.

Що це за вау-локація біля Києва, яка нагадує Шотландію?

Мовиться про оглядовий майданчик на річку Дніпро у селі Циблі Київської області. Їхати сюди всього півтори години з центру Києва, а дорога – ідеальна.

Людей майже нема. Можна влаштувати пікнік, спуститися до води, просто відпочити і насолодитися краєвидами. Не так давно тут поставили величезну гойдалку, але не під'їжджайте до неї на автомобілі, адже на горі є облаштована парковка,

– розповів тревел-блогер.

Де розташований оглядовий майданчик у селі Циблі: карта

Село Циблі на березі Дніпра заснували ще у 1622 році. Але у 1964 році місцевим мешканцям повідомили невтішну новину – у зв'язку з будівництвом Канівської ГЕС і штучного водосховища село піде під воду, тож людям треба переселитися. Поселення повністю перенести на сусідній високий берег й нові Циблі виникли у 1970-х роках.

Нині це одна з найатмосферніших маловідомих локацій біля Києва. Особливо красиво тут на заході сонця, коли величезна жовто-помаранчева куля відбивається у водах Дніпра.

Тревел-блогер розповів про красиву локацію біля Києва: відео

У Циблях є ще одна локація, яка вартує уваги – це руїни Церкви святого Іллі. Перед затопленням села храм розібрали, але повністю знести не змогли, тож він так і залишився стояти у старому селі. Руїни церкви розташовані на маленькому півострові на березі Дніпра.

Церква святого Іллі у Циблях / Фото @jv_blogger

Плануючи поїздку у Циблі, можна також завітати у Переяслав – одне з найдавніших міст України, яке називають "містом-музеєм".