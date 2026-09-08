Про це мальовниче місце, де майже ніколи нема людей, розповів український тревел-блогер Вадим Грінько. Тож поки на вулиці ще гарна погода й не почалися традиційні осінні дощі, варто вирушити туди, щоб трохи відпочити від шуму міста.
Що це за вау-локація біля Києва, яка нагадує Шотландію?
Мовиться про оглядовий майданчик на річку Дніпро у селі Циблі Київської області. Їхати сюди всього півтори години з центру Києва, а дорога – ідеальна.
Людей майже нема. Можна влаштувати пікнік, спуститися до води, просто відпочити і насолодитися краєвидами. Не так давно тут поставили величезну гойдалку, але не під'їжджайте до неї на автомобілі, адже на горі є облаштована парковка,
– розповів тревел-блогер.
Де розташований оглядовий майданчик у селі Циблі: карта
Село Циблі на березі Дніпра заснували ще у 1622 році. Але у 1964 році місцевим мешканцям повідомили невтішну новину – у зв'язку з будівництвом Канівської ГЕС і штучного водосховища село піде під воду, тож людям треба переселитися. Поселення повністю перенести на сусідній високий берег й нові Циблі виникли у 1970-х роках.
Нині це одна з найатмосферніших маловідомих локацій біля Києва. Особливо красиво тут на заході сонця, коли величезна жовто-помаранчева куля відбивається у водах Дніпра.
Тревел-блогер розповів про красиву локацію біля Києва: відео
У Циблях є ще одна локація, яка вартує уваги – це руїни Церкви святого Іллі. Перед затопленням села храм розібрали, але повністю знести не змогли, тож він так і залишився стояти у старому селі. Руїни церкви розташовані на маленькому півострові на березі Дніпра.
Церква святого Іллі у Циблях / Фото @jv_blogger
Плануючи поїздку у Циблі, можна також завітати у Переяслав – одне з найдавніших міст України, яке називають "містом-музеєм".