24 Канал розповідає про 5 карпатських сіл, які стануть чудовим варіантом для відпочинку цього літа.

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Ворохта, Івано-Франківська область

Окрім високих гір і стрімких потічків, Ворохта зацікавить туристів старовинними дерев'яними церквами та близькістю до популярних туристичних маршрутів. У селищі можна покататися на велосипеді, зайнятися рибальством, погуляти або піднятися на канатній доріжці на гору. Ворохта це чудовий варіант для тих туристів, які хочуть поєднати спокійний відпочинок серед гір з відвідинами історичних пам'яток.

Крім того, саме неподалік Ворохти, у селі Вороненко, розпочинається маршрут на гору Кукул.



Вид з канатної дороги у Ворохті / Фото Олега Божка

Де розташована Ворохта: карта

Яремче, Івано-Франківська область

Яремче – це одне з найпопулярніших місць у Карпатах. Якщо ви прагнете насиченого відпочинку, то це саме те, що вам треба. Тут є багато туристичних маршрутів, водоспади, різноманітні заклади, де можна скуштувати гуцульську їжу тощо. Крім того, з Яремче на день можна поїхати у Поляницю, де є багато розваг для туристів – колесо огляду, озеро Молодості, "Гуцул Ленд" тощо.



Гори в Яремче / Фото @utah_names

Дземброня, Івано-Франківська область

Дземброня є частиною національного природного парку і розташована посеред гір. Це село є ідеальним для тихого і спокійного відпочинку подалі від міського шуму. У Дземброні можна насолоджуватися прекрасними гірськими краєвидами, кататися на конях і просто проводити час у спокійному темпі на одинці з думками.

Де розташоване село Дземброня: карта

Ясіня, Закарпатська область

Ясіня розташоване недалеко від популярних гірськолижних курортів, що робить його хорошим вибором і для літнього, і для зимового відпочинку. Селище лежить біля підніжжя гір і славиться гуцульською архітектурою. Тут можна піти по гриби чи ягоди, відвідати карпатську лазню, політати на параплані над горами або підкорити вершини.



Село Ясіня на Закарпатті / Фото karpaty.love

Де розташоване селище Ясіня: карта

Лумшори, Закарпатська область

Лумшори відомі своїми лікувальними термальними водами. У селі обов'язково треба погрітися у теплому чані з мінеральною водою, а тоді зануритися в крижану річку – неймовірні відчуття гарантовані. Вода в Лумшорах допомагає при лікуванні захворювань серцево-судинної і нервової систем, опорно-рухового апарату, проблем зі шкірою, шлунком та печінкою.

У Лумшорах є багато водоспадів, у яких можна освіжитися в спекотну погоду, а поруч облаштувати пікнік.



Лікувальний чан у Лумшорах / Скриншот з відео

Де розташовані Лумшори: карта

Українські Карпати – це безкраї полонини, гірські вершини та неймовірна атмосфера. Тут є безліч курортів та маленьких сіл, в яких можна відпочити душею та оздоровитися.