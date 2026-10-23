Від скандинавських лісів до швейцарських Альп: 3 місця, в яких всі забувають про телефон і телев
Подорожі – це не лише можливість побачити нові місця, але й хороша нагода відволіктися від щоденних турбот. Іноді достатньо на кілька днів змінити обстановку й менше проводити часу в телефоні, щоб відчути себе бадьоріше.
Саме тому мандрівники все частіше обирають місця, де можна насолодитися моментом і сповільнитися, пише In Journal.
Куди поїхати цієї осені?
Робочі дедлайни, щоденні обов’язки не залишають достатньо часу на відпочинок. Тому замість насичених екскурсій, черг до пам’яток і переповнених ресторанів, мандрівники обирають спокійний формат подорожей.
Цієї осені справжньою розкішшю стане тиша й місця, в яких можна відновити сили, відволіктися від повсякденної метушні й влаштувати цифровий детокс.
Природа Швеції та Норвегії
У північній Європі зв’язок з природою є способом життя. Ретритні центри посеред лісів Швеції чи на берегах фіордів Норвегії пропонують ранкові походи до фінських саун, крижані ванни для стимулювання імунітету та довгі прогулянки в тиші.
Термальне відновлення в Іскії
Італійський острів Іскія пропонує восени теплу обстановку у цілющих термальних джерелах. Тут курорти заховані серед вулканічних скельних утворень та пишних садів.
Відпочивальники мають можливість лікуватися грязями, купатися у мінеральних водах, харчуватися середземноморською дієтою й проводжати заходи сонця.
Швейцарські та Австрійські Альпи
Особливий внутрішній спокій забезпечує природна ізоляція гірських вершин. В Альпах відпочинок для гостей створений таким чином, що дістатися туди можна лише канатною дорогою чи пішки.
Тут поєднуються спа з видом на перший сніг та кольорові гірські вершини, а ввечері гості відпочивають біля каміна у повній тиші без міського шуму.
Що цікаво, у багатьох курортах немає телевізорів у номерах, а використання мобільних телефонів обмежене. Таке відключення від онлайн-світу оновлює енергію та внутрішню рівновагу.