Від скандинавських лісів до швейцарських Альп: 3 місця, в яких всі забувають про телефон і телев

Подорожі – це не лише можливість побачити нові місця, але й хороша нагода відволіктися від щоденних турбот. Іноді достатньо на кілька днів змінити обстановку й менше проводити часу в телефоні, щоб відчути себе бадьоріше.

Саме тому мандрівники все частіше обирають місця, де можна насолодитися моментом і сповільнитися, пише In Journal.

Куди поїхати цієї осені?

Робочі дедлайни, щоденні обов’язки не залишають достатньо часу на відпочинок. Тому замість насичених екскурсій, черг до пам’яток і переповнених ресторанів, мандрівники обирають спокійний формат подорожей.

Цієї осені справжньою розкішшю стане тиша й місця, в яких можна відновити сили, відволіктися від повсякденної метушні й влаштувати цифровий детокс.

Природа Швеції та Норвегії

У північній Європі зв’язок з природою є способом життя. Ретритні центри посеред лісів Швеції чи на берегах фіордів Норвегії пропонують ранкові походи до фінських саун, крижані ванни для стимулювання імунітету та довгі прогулянки в тиші.

Термальне відновлення в Іскії

Італійський острів Іскія пропонує восени теплу обстановку у цілющих термальних джерелах. Тут курорти заховані серед вулканічних скельних утворень та пишних садів.

Відпочивальники мають можливість лікуватися грязями, купатися у мінеральних водах, харчуватися середземноморською дієтою й проводжати заходи сонця.

Швейцарські та Австрійські Альпи

Особливий внутрішній спокій забезпечує природна ізоляція гірських вершин. В Альпах відпочинок для гостей створений таким чином, що дістатися туди можна лише канатною дорогою чи пішки.

Тут поєднуються спа з видом на перший сніг та кольорові гірські вершини, а ввечері гості відпочивають біля каміна у повній тиші без міського шуму.

Що цікаво, у багатьох курортах немає телевізорів у номерах, а використання мобільних телефонів обмежене. Таке відключення від онлайн-світу оновлює енергію та внутрішню рівновагу.