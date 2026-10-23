От скандинавских лесов до швейцарских Альп: 3 места, в которых все забывают о телефоне и телевизоре

Именно поэтому путешественники все чаще выбирают места, где можно насладиться моментом и сбавить темп, пишет In Journal.

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Куда поехать этой осенью?

Рабочие дедлайны и повседневные обязанности не оставляют достаточно времени на отдых. Поэтому вместо насыщенных экскурсий, очередей к достопримечательностям и переполненных ресторанов путешественники выбирают спокойный формат путешествий.

Этой осенью настоящей роскошью станут тишина и места, в которых можно восстановить силы, отвлечься от повседневной суеты и устроить цифровой детокс.

Природа Швеции и Норвегии

В северной Европе связь с природой – это образ жизни. Ретритные центры посреди лесов Швеции или на берегах фьордов Норвегии предлагают утренние походы в финские сауны, ледяные ванны для стимулирования иммунитета и долгие прогулки в тишине.

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Термальное оздоровление на Искье

Итальянский остров Искья предлагает осенью уютную атмосферу в целебных термальных источниках. Здесь курорты спрятаны среди вулканических скальных образований и пышных садов.

Отдыхающие имеют возможность лечиться грязями, купаться в минеральных водах, питаться по средиземноморской диете и любоваться закатами.

Швейцарские и Австрийские Альпы

Особое душевное спокойствие обеспечивает естественная изоляция горных вершин. В Альпах отдых для гостей организован таким образом, что добраться туда можно только по канатной дороге или пешком.

Здесь сочетаются спа с видом на первый снег и красочные горные вершины, а вечером гости отдыхают у камина в полной тишине, вдали от городского шума.

Что интересно, во многих курортах в номерах нет телевизоров, а использование мобильных телефонов ограничено. Такое отключение от онлайн-мира восстанавливает энергию и внутреннее равновесие.