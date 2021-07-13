Американська тіктокерка показала, як пронести вдвічі більше ручної поклажі: вірусне відео

Перед польотом американська блогерка показала імовірний туристичний лайфхак. Вона пронесла додаткову сумку на борт і розкрила секрет, як це зробити.

Дівчина сховала ще один рюкзак під одягом. Це диво, що на контролі працівники аеропорту не побачили її обману.

Актуально Інстаграмна Україна: локації, де кожному треба зробити знімок

Вдати вагітну, аби пронести рюкзак

Користувачка Ешлін опублікувала відео, в якому вона показує як сховати рюкзак на шнурках під кофту та створити ефект вагітності. Таким чином дівчина сховала додаткову кількість речей, не враховуючи основного рюкзака, який вона взяла як ручну кладь.

Вона підписала відео: "Коли ви отримаєте рейс у $ 44, але можете взяти з собою лише рюкзак". Потім Ешлі показує себе на посадці в рейс, написавши: "Це спрацювало".

У наступному відео блогерка повідомляє глядачам, що її ілюзія спрацювала настільки добре, що вона змогла сісти в літак як "вагітна" жінка.

Ймовірно, в українських аеропортах дівчину все ж таки попросили б зняти светр. Але конкретно цій американці при перельоті повезло.