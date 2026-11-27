Як повідомляє Elite Traveler, The World Islands почали створювати у 2003 році. За задумом дубайської компанії Nakheel Projects, острови мали повторювати обриси країн світу.

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Як створили архіпелаг із 300 штучних островів?

The World Islands розташовані приблизно за 4 кілометри від узбережжя Дубая. Загалом архіпелаг складається з 300 островів. Проєкт зацікавив заможних інвесторів і знаменитостей. Серед тих, кого пов'язували з інтересом до островів, були підприємець Річард Бренсон та модельєр Карл Лагерфельд.

Однак фінансова криза 2008 року фактично зупинила будівництво. На той момент у проєкт уже вклали майже 15 мільярдів доларів, але завершити вдалося лише 1 острів. Решта залишилися на різних етапах готовності. Також поширювалися чутки, що штучні острови поступово занурюються під воду, які забудовникам довелося спростовувати.

Як виглядає The World Islands / фото Canva

Що відбувається з островами Дубая у 2026 році?

Після багатьох років затишшя інвестори знову почали вкладати кошти в архіпелаг. У 2022 році тут відкрився Anantara World Islands Dubai Resort із 70 номерами, приватними пляжами, басейнами та ресторанами. Дістатися до нього можна човном із материкової частини Дубая.

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Ще один масштабний задум – InterContinental Resort Portofino, який розробляють спільно з IHG Hotels / Resorts. Комплекс планували відкрити на початку 2026 року. Він має налічувати понад 460 номерів і люксів, ресторани та центр дослідження й відновлення коралових рифів.

Розвивається і житлова нерухомість. Наприклад, Amali Island передбачає будівництво 24 приватних вілл із виходом до пляжу та краєвидами на море. Також у межах Heart of Europe створюють тематичні острови, натхненні Монако, Венецією та Швецією.

Чи можуть туристи відвідати острови?

Побачити архіпелаг можна, відвідавши Lebanon Island. Це єдиний острів, який встигли облаштувати до зупинки будівництва у 2008 році. Тут працюють пляжний клуб, ресторан і басейн. Також острів можна орендувати для весіль, корпоративів та приватних заходів. Інший варіант – це замовити морську екскурсію навколо незабудованих островів на приватній яхті.

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Попри нові інвестиції, The World Islands досі не завершені. Для розвитку багатьох островів потрібні додаткові кошти, інфраструктура та дозволи. Тому замість єдиного величезного курорту архіпелаг поступово перетворюється на окремі елітні локації з готелями, приватними віллами та власними концепціями відпочинку.

Де розташований The World Islands: дивитись на картах