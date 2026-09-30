Сонце, пляж і 27 градусів тепла: куди поїхати у жовтні на море замість Єгипту

Після завершення літа не обов’язково відмовлятися від пляжного відпочинку. У жовні в Європі ще можна знайти місця з літньою погодою, теплим морем і можливістю провести час біля узбережжя.

Одним із аких напрямків є іспанський острів Лансароте, що входить до складу Канарських островів, пише Mirror.

Чому у жовтні варто побувати в Лансароте?

У жовтні денна температура на острові тримається на рівні приблизно 25 – 27 градусів тепла, а морська вода залишається достатньо теплою для купання. Тому завдяки м’якому клімату Канарські острови є досі популярним туристичним напрямком не лише восени, але й узимку.

Однією з головних причин обрати Лансароте для жовтневої поїздки є його пляжі. Серед них особливо виділяється Плайя-де-Папагайо, який має найвищий рейтинг серед пляжів острова на TripAdvisor. Туристи тут особливо відзначають золотий пісок і бірюзову воду.

Також популярним варіантом вважається Плайя-Бланка. Відпочивальників сюди приваблює м’який пісок і чиста блакитна вода. Поблизу розташовані порт і яхтова марина, тому після пляжу можна пообідати біля моря чи прогулятися узбережжям.

На Лансароте є великий вибір житла на різний бюджет. Туристи можуть обрати як курортні готелі для романтичної подорожі, так і варіанти для сімейного відпочинку за системою "все включено". У таких готелях передбачені розваги біля басейнів, дитячі клуби та номери, розраховані на сім’ї.

Саме поєднання теплої погоди і великого вибору житла допомогло Лансароте потрапити до різних рейтингів найкращих місць Європи для відпочинку у жовтні.

Кіпр посів перше місце в дослідженні Solmar Villas серед 105 популярних напрямків, а Лансароте та Фуертевентура з Канарських островів опинилися на 6 – 7 сходинці.