Одним из таких направлений является испанский остров Лансароте, что входит в состав Канарских островов, пишет Mirror.

Почему в октябре стоит побывать на Лансароте?

В октябре дневная температура на острове держится на уровне примерно 25–27 градусов тепла, а морская вода остается достаточно теплой для купания. Поэтому благодаря мягкому климату Канарские острова по-прежнему остаются популярным туристическим направлением не только осенью, но и зимой.

Одной из главных причин выбрать Лансароте для октябрьской поездки являются его пляжи. Среди них особенно выделяется Плайя-де-Папагайо, который имеет самый высокий рейтинг среди пляжей острова на TripAdvisor. Туристы здесь особенно отмечают золотистый песок и бирюзовую воду.

Также популярным вариантом считается Плайя-Бланка. Отдыхающих сюда привлекает мягкий песок и чистая голубая вода. Рядом расположены порт и яхтенная марина, поэтому после пляжа можно пообедать у моря или прогуляться по побережью.

На Лансароте есть большой выбор жилья на любой бюджет. Туристы могут выбрать как курортные отели для романтического путешествия, так и варианты для семейного отдыха по системе "все включено". В таких отелях предусмотрены развлечения у бассейнов, детские клубы и номера, рассчитанные на семьи.

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Именно сочетание теплой погоды и большого выбора жилья помогло Лансароте попасть в различные рейтинги лучших мест Европы для отдыха в октябре.

Кипр занял первое место в исследовании Solmar Villas среди 105 популярных направлений, а Лансароте и Фуэртевентура с Канарских островов оказались на 6–7-й позиции.