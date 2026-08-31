Про найкращі теплі напрямки для відпочинку взимку розповідає Lonely Planet.

Куди поїхати за сонцем взимку?

Алгарве, Португалія

Алгарве може похвалитися понад 300 сонячними днями на рік. Взимку тут стає значно тихіше, а популярні пляжі майже спорожніють. Цей період добре підходить для прогулянок природою: у горах Serra de Monchique оживають водоспади, а до природного парку Ria Formosa прилітають перелітні птахи. За бажання можна зайнятися серфінгом, хоча температура моря становить близько 14 градусів. Для міських прогулянок підійдуть Фару, Лагуш і Тавіра.

Алгарве, Португалія / фото Canva

Бірюзове узбережжя, Туреччина

Влітку Бірюзове узбережжя переповнене туристами, але взимку натовпи зникають. У цей період тут у середньому близько 10 годин сонця на день, а помірні температури комфортні для активного відпочинку.

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Зокрема, можна вирушити на Лікійську стежку завдовжки 540 кілометрів, яка проходить між Фетхіє та Анталією. Дорогою трапляються стародавні руїни, зокрема Каякьой, антична Патара та частково затоплене місто Сіміна. Після походу можна відпочити в хамамі – це традиційні турецькі лазні є у більшості великих міст регіону.

Мальта

Взимку на Мальті температура рідко опускається нижче 10 градусів, тому цей період добре підходить для прогулянок островом. З листопада до березня тут комфортніше займатися хайкінгом і скелелазінням. У холодні місяці природа Мальти стає особливо зеленою. Любителям історії варто звернути увагу на храми Мнайдра, а в лютому на острові проходить традиційний карнавал із парадами та вечірками.

Мальта / фото Canva

Де взимку найтепліше біля моря?

Сицилія, Італія

Взимку Сицилія залишається яскравою та зеленою. У цей період місцеві готуються до Карнавалу. Погода може бути мінливою, однак у середньому на Сицилії близько 8 годин сонця на день. Одним із цікавих місць, яке можна відвідати – це Villa Romana del Casale, який має велику колекцією давньоримських мозаїк.

Кіпр

Кіпр – один із найтепліших варіантів для зимової подорожі в Європі. Тут понад 340 сонячних днів на рік, а прибережні райони, особливо на сході острова, взимку залишаються теплішими та сухішими. У Ларнаці можна побачити фламінго біля солоного озера, а потім вирушити на захід острова до історичних пам'яток.

Кіпр / фото Canva

Севілья, Іспанія

Севілья підійде тим, хто хоче зимову міську подорож без сильного холоду. Температура тут може підніматися до 17 градусів, а сонце світить щонайменше 6 годин на день. Взимку можна гуляти площею Іспанії, відвідати королівський Алькасар або просто досліджувати місто пішки. Ввечері варто прогулятися біля Metropol Parasol, відомого як Las Setas.

Канарські острови, Іспанія

Канарські острови – один із варіантів для тих, хто хоче взимку максимально наблизитися до літнього відпочинку. Тенерифе та Гран-Канарія взимку є найтеплішими островами архіпелагу, адже температура може досягати близько 22 градусів.

На Лансароте та Фуертевентурі вітряніше, що добре підходить для серфінгу. Для більш спокійного відпочинку можна обрати Ла-Гомеру, Ла-Пальму або Ель-Ієрро. Взимку ці острови ще менш туристичні, але сонячної погоди тут достатньо.

Куди вирушити за спокійним відпочинком?

Мадейра, Португалія

Мадейру називають місцем із "вічною весною": взимку температура тут рідко опускається нижче 14 градусів. Попри кам'янисті пляжі, море залишається достатньо теплим, щоб взяти із собою купальник. На острові можна вирушити на спостереження за дельфінами та китами або піти в похід гірськими маршрутами.

Мадейра / фото Canva

Балеарські острови, Іспанія

Взимку Балеарські острови стають значно тихішими, ніж у розпал літнього сезону. На Ібіці зникають великі вечірки та натовпи туристів, але залишаються пляжі і красиві заходи сонця. Майорка в цей період спокійніша та дешевша, а Менорка підійде любителям природи й піших прогулянок. На Форментері можна знайти ще більше усамітнення. М'яка температура моря дозволяє займатися дайвінгом протягом усього року. Під водою можна досліджувати печери та затонулі кораблі.

Крит, Греція

У зимовий низький сезон курортні міста Криту майже спорожніють. Для подорожі радять обрати Іракліон або Ханью, де навіть взимку залишаються відкритими ресторани та бари. На сонячний день можна запланувати поїздку до рожевих пісків Елафонісі або палацу Кносса. Також узимку зручно орендувати автомобіль для самостійного дослідження острова. У січні температура може досягати 16 градусів, однак ночі значно холодніші.