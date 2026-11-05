До +26 градусів навіть у Європі: топ 5 напрямків, де можна продовжити літо в листопаді

Коли в Україні та більшій частині Європи вже доводиться діставати теплі куртки, в інших куточках світу листопад залишається чудовим часом для пляжного відпочинку.

Метеорологічний туристичний ресурс Weather2Travel зібрав напрямки, де в листопаді можна розраховувати на теплу або спекотну погоду.

Де в Європі ще можна знайти сонячну погоду?

1. Канарські острови, Іспанія

Канарські острови залишаються одним із найпопулярніших напрямків для тих, хто хоче втекти від осінньої прохолоди. Завдяки м'якому клімату іспанський архіпелаг приваблює відпочивальників протягом усього року. Вдень температура повітря тут зазвичай становить +22…+23 градуси, а сонце світить приблизно 6 – 7 годин на добу.

Пляжі Пуерто-дель-Кармен на острові Лансароте, Канарські острови / фото Canva

Ввечері стає прохолодніше, близько +15 градусів, тому для прогулянок знадобиться тепліший одяг. Погодні умови на островах дещо відрізняються. Лансароте та Фуертевентура зазвичай отримують більше сонця, тоді як Гран-Канарія і Тенеріфе трохи тепліші. Температура океану становить близько +22 градусів, тож для комфортного плавання можна обрати готель із басейном із підігрівом.

Однак перед бронюванням варто врахувати й інший бік популярності архіпелагу. Як раніше писав 24 Канал, минулого року Канарські острови прийняли рекордні 18,4 мільйона туристів. Через надмірний туристичний потік місцеві жителі стикаються зі зростанням цін на житло, навантаженням на водопостачання та проблемами із забрудненням пляжів.

Цього року на Тенеріфе навіть обмежували доступ до 6 пляжів через проблеми з каналізаційною інфраструктурою. Тому під час вибору місця для відпочинку варто звертати увагу не лише на погоду, а й на розташування готелю та стан пляжів.

2. Кіпр

Ще один варіант для тих, хто не хоче далеко відлітати від Європи, – це Кіпр. У листопаді це найтепліший і найсонячніший напрямок Середземномор'я. Температура повітря вдень сягає приблизно +21 градуса, а тривалість сонячного сяйва перевищує 7 годин на добу. Після заходу сонця температура опускається приблизно до +12 градусів. Море прогрівається орієнтовно до +22 градусів, тому купання все ще можливе, хоча вода вже може здаватися прохолодною.

Кіпр підійде тим, хто планує поєднати прогулянки, екскурсії та відпочинок біля узбережжя, а не розраховує на повноцінну літню пляжну відпустку.

Де в Африці можна відпочити біля теплого моря?

3. Кабо-Верде

Острівна держава Кабо-Верде в Атлантичному океані – один із варіантів для тих, хто хоче більше сонця та вищих температур. У листопаді повітря тут прогрівається до +27…+29 градусів, а сонячна погода зберігається приблизно 7 годин на день. Опадів практично немає, а вечірня температура зазвичай не опускається нижче +22 градусів. Океан також залишається теплим, близько +26 градусів.

Санта-Марія на острові Сал у державі Кабо-Верде / фото Canva

Проте є одна особливість: через характерні для архіпелагу вітри море може бути неспокійним. Такі умови приваблюють серферів і любителів віндсерфінгу, але не завжди підходять для спокійного плавання. Тому під час бронювання житла варто розглянути готелі з басейнами.

4. Гамбія

Гамбія – ще один африканський напрямок, де листопад вважається особливо вдалим місяцем для відпочинку. До цього часу сезон дощів уже завершується, тому погода стає сухішою та сонячнішою. Вдень температура повітря сягає приблизно +33 градусів, а сонце світить близько 9 годин на добу. Атлантичний океан прогрівається до +28 градусів, що створює комфортні умови для купання.

Однак туристам варто враховувати високу вологість, спеку та дуже високий рівень ультрафіолетового випромінювання. Також вечорами температура помітно знижується, приблизно до +19…+20 градусів. Різниця між денною та нічною погодою може бути несподіваною для тих, хто розраховує на постійну тропічну спеку. Гамбія – один із найближчих до Європи напрямків, де в листопаді можна розраховувати на справжній спекотний пляжний відпочинок.

5. Єгипет

Єгипет залишається одним із варіантів для тих, хто хоче провести листопад біля теплого моря. Особливо варто звернути увагу на курорт Марса-Алам, розташований на східному узбережжі країни біля Червоного моря. У листопаді денна температура тут сягає приблизно +27 градусів, а вода прогрівається до +26 градусів. Ввечері повітря охолоджується до +18 градусів.

Марса-Алам / фото Canva

Спека та вологість помірні, а опадів практично не очікується. Тепле море створює сприятливі умови не лише для плавання, а й для водних видів спорту. Але через високий рівень ультрафіолету навіть у листопаді важливо користуватися сонцезахисними засобами.

Тим, хто хоче поєднати відпочинок із відвідуванням історичних пам'яток, можна розглянути також Луксор або Асуан. Там вдень приблизно на 1 градус тепліше, ніж у Марса-Аламі, хоча для комфортного плавання в басейні може знадобитися готель із підігрівом води.

А де в листопаді можна застати потепління до +26 градусів?

Окрім островів Середземного моря, у листопаді цікаві погодні умови можуть бути на Піренейському півострові. Як повідомляв 24 Канал, у період із 7 до 10 листопада в південній Португалії, центральних і південних районах, на південному заході та частково сході Іспанії, а також на південному заході Франції очікується потепління до +20…+26 градусів.

Перед цим в окремих містах уже фіксували майже літні показники: у Севільї температура сягнула +28 градусів, а в португальському Монте-Реалі – +27,7 градуса. Хоча це потепління не означає повернення літа на всьому півострові, воно може стати приємною нагодою для осінньої подорожі.