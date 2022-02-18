Тепер не лише в Англії: Стоунхендж з'явився ще в одній країні – фото, відео незвичайного об'єкта

Стоунхендж – одна з найвідоміших туристичних пам'яток Великої Британії. Втім, тепер такий грандіозний археологічний об'єкт є й в іншій країні світу – Фінляндії.

Точна копія загадкового об'єкта з'явилася у фінському місті Йоенсуу. Щоправда, створена вона не з каменю, як оригінал, а зі снігу. Тому й називають його Сноухенджем.

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У Фінляндії з'явився свій Стоунхендж

Творцем снігового Стоунхенджа став місцевий художник Карі Кола. На його меті було підтримати інших митців та нагадати про значення культури та мистецтва.

У ці шалені часи, коли світ охоплений пандемією, сумно бачити, що уряди багатьох країн не надають належної підтримки мистецтву та художникам. Я сподіваюся, своїм проєктом ми надихнемо художників у всьому світі продовжувати творити та створювати красу,

– прокоментував свій проєкт Карі Кола.

Спорудження Сноухенджа

Для будівництва об'єкта знадобилися сотні тонн снігу. Працювати доводилося за жорстких умов: у найхолодніший день температура опускалася до -32 градусів за Цельсієм, в додаток дув сильний вітер.



Сноухендж у Фінляндії / Фото Visit Finland

Карі Кола працював з міжнародною командою, у складі якої багаторазовий чемпіон Фінляндії з крижаної скульптури Ансі Куоса та чемпіон світу з різьблення з льоду з Монголії майстер Лхагвадорж Доржсурен.

При цьому митці отримували консультації від ірландця Брендана Севедджа. Він допоміг команді проєкту точно відтворити розмір, кути нахилу та розташування менгірів Стоунхенджа.

Попри несприятливі погодні умови та складнощі зі спорудженням, команда ідеально впоралася зі своєю роботою та створила неймовірний Сноухендж, який притягує чимало туристів.

Пропонуємо подивитися на нього й вам:

У Фінляндії з'явився свій Стоунхендж: дивіться відео