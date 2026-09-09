Шацькі озера восени: чим туристам зайнятись тут у вересні

Сезон на Шацьких озерах восени не такий, як в розпал літа. І хоч озера не зовсім підходять для купання, туристи сюди їдуть заради мальовничої природи. На початку вересня тут ще є трохи відпочивальників, але без літнього ажіотажу.

Осінній відпочинок у Шацькому національному парку підійде тим, хто хоче гуляти лісом, їздити на велосипеді, рибалити й насолоджуватися тишею біля озер, пише 24 Канал.

Яка температура в Шацьку сьогодні?

Станом на 9 вересня 2026 року у Шацьку очікується досить тепла й сонячна погода без опадів. Вдень повітря прогріється до +29 градусів, а вночі температура вже може опуститися до + 15 градусів.

Чим зайнятися у Шацьку восени?

У Шацькому парку є кілька екологічно-пізнавальних маршрутів. "Три озера", "Світязянка" та "Лісова пісня" обладнані місцями для відпочинку та оглядовими вежами.

У вересні тут вже краще не розраховувати на пляжний відпочинок, а більше робити ставку на прогулянки, веломандрівки та природні маршрути.

Восени Шацькі озера стають мальовничими, оскільки ліси забарвлюються в золотисті та багряні відтінки. Туристи тут можуть гуляти різними стежками, милуватися Світязем та іншими озерами.

Також в осінню пору Шацькі озера популярні серед рибалок. Восени тут можна спробувати зловити щуку, карася, лина, окуня чи сома. У цей період риба готується до зими, тому шанси на хороший улов можуть зрости.

Вересень і жовтень ідеально підходять для походу до лісу. У сезону тут можна знайти білі гриби, маслюки, опеньки та їстівні види. А от любителі пернатих можуть поспостерігати за перелітними птахами, які восени зупиняються біля водойм перед міграцією на південь.

За сприятливої погоди на озерах можна покататися на човні чи байдарці. Для затишного відпочинку підійдуть пікніки біля води – з перекусом, гарячими напоями та пледом.

На Шацьких озерах восени можна орендувати будиночок біля водойми і просто насолодитися спокійною атмосферою серед природи.