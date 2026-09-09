Осенний отдых в Шацком национальном парке подойдет тем, кто хочет гулять по лесу, кататься на велосипеде, рыбачить и наслаждаться тишиной у озер, пишет 24 Канал.

Какая температура в Шацке сегодня?

По состоянию на 9 сентября 2026 года в Шацке ожидается довольно теплая и солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +29 градусов, а ночью температура уже может опуститься до +15 градусов.

Почему заняться в Шацке осенью?

В Шацком парке есть несколько экологически-познавательных маршрутов. "Три озера", "Свитязянка" и "Лесная песня" оборудованы местами для отдыха и смотровыми башнями.

В сентябре здесь уже лучше не рассчитывать на пляжный отдых, а сделать ставку на прогулки, велосипедные путешествия и природные маршруты.

Осенью Шацкие озера становятся живописными, поскольку леса окрашиваются в золотистые и багряные оттенки. Туристы здесь могут гулять по различным тропам, любоваться Свитязем и другими озерами.

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Также в осеннее время Шацкие озера популярны среди рыбаков. Осенью здесь можно попробовать поймать щуку, карася, линя, окуня или сома. В этот период рыба готовится к зиме, поэтому шансы на хороший улов могут возрасти.

Сентябрь и октябрь идеально подходят для похода в лес. В сезон здесь можно найти белые грибы, маслятки, опять и съедобные виды. А вот любители пернатых могут понаблюдать за перелетными птицами, которые осенью останавливаются у водоемов перед миграцией на юг.

При благоприятной погоде на озерах можно покататься на лодке или байдарке. Для уютного отдыха подойдут пикники у воды – с перекусом, горячими напитками и пледом.

На Шацких озерах осенью можно арендовать домик у водоема и просто насладиться спокойной атмосферой на лоне природы.