Щоб покинути Таїланд, туристам доведеться платити: що за дивне правило придумала влада

У Таїланді хочуть зобов'язати туристів і міжнародних авіаперевізників платити податок за виїзд з країни. Його сума становить 1000 батів, що в еквіваленті – близько 30 доларів чи 1335 гривень. Для порушників передбачений штраф у подвійному розмірі суми податку.

Податковий департамент Таїланду виніс законопроєкт про податок на виїзд з країни на громадські обговорення. Наразі його ще не прийняли. Про це повідомляє The Nation.

Подорож стане дорожчою: який податок хочуть ввести у Таїланді?

Кожна людина, незалежно від її національності, повинна буде сплатити податок, якщо залишатиме Таїланд повітряним транспортом. Це не нова пропозиція для Таїланду. У 1983 році країна вже ухвалювала схожий закон. Щоправда, він поширювався на громадян Таїланду та іноземців, які мали постійний дозвіл на проживання в країні. Спочатку розмір податку становив 1000 батів при виїзді літаком і 500 батів – при виїзді суходолом або морем. У 90-х роках цей закон скасували, а тепер хочуть повернути в оновленому варіанті.

Новий податок стягуватимуть одночасно з оплатою авіаквитка, тож кудись іти й платити в касу окремо 1000 батів туристам не доведеться. Влада також визначила категорію людей, які звільняються від сплати податку:

члени королівської родини та особи, які їх супроводжують;

верховний патріарх та його супровід;

глави іноземних держав, урядові гості;

діти до двох років;

пасажири, які прибувають у Таїланд транзитом;

члени екіпажів та інший транспортний персонал, які перебувають на роботі.

За несплату податку передбачений штраф у розмірі 2000 батів. Мандрівники, які придбали квитки до набуття законом чинності, не повинні сплачувати новий податок, навіть якщо подорож відбудеться вже після початку дії закону.

Таїланд скоротив безвіз для українців

Раніше ми писали про ще одне нововведення для туристів у Таїланді. На жаль, влада країни скоротила тривалість безвізового перебування для українців, громадян ЄС, росіян та інших туристів. Раніше у Таїланді можна було перебувати 60 днів без візи, а тепер – лише 30, тож відпустка стане коротшою. Новий закон набрав чинності 15 вересня.

Таке рішення ухвалили, щоб боротися зі злочинністю, до якої буцімто часто залучають туристів.