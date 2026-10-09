Налоговый департамент Таиланда вынес на общественное обсуждение законопроект о налоге на выезд из страны. Пока он еще не принят. Об этом сообщает The Nation.
Путешествие станет дороже: какой налог хотят ввести в Таиланде?
Каждый человек, независимо от национальности, должен будет уплатить налог, если будет покидать Таиланд воздушным транспортом. Это не новое предложение для Таиланда. В 1983 году страна уже принимала аналогичный закон. Правда, он распространялся на граждан Таиланда и иностранцев, имевших постоянный вид на жительство в стране. Изначально размер налога составлял 1000 батов при выезде самолетом и 500 батов – при выезде по суше или по морю. В 90-х годах этот закон отменили, а теперь хотят вернуть в обновленном варианте.
Новый налог будет взиматься одновременно с оплатой авиабилета, поэтому туристам не придется куда-то идти и отдельно платить в кассу 1000 батов. Власти также определили категорию людей, освобождаемых от уплаты налога:
- члены королевской семьи и сопровождающие их лица;
- верховный патриарх и его свита;
- главы иностранных государств, правительственные гости;
- дети до двух лет;
- пассажиры, прибывающие в Таиланд транзитом;
- члены экипажей и другой транспортный персонал, находящийся на работе.
За неуплату налога предусмотрен штраф в размере 2000 батов. Путешественники, которые приобрели билеты до вступления закона в силу, не должны платить новый налог, даже если поездка состоится уже после начала действия закона.
Таиланд сократил срок безвизового пребывания для украинцев
Ранее мы писали о еще одном нововведении для туристов в Таиланде. К сожалению, власти страны сократили срок безвизового пребывания для украинцев, граждан ЕС, россиян и других туристов. Раньше в Таиланде можно было находиться 60 дней без визы, а теперь – всего 30, поэтому отпуск станет короче. Новый закон вступил в силу 15 сентября.
Такое решение приняли для борьбы с преступностью, в которую якобы часто вовлекают туристов.