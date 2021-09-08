Такого Львова ви ще не бачили: як незвично провести вікенд в місті

Львів надзвичайно популярний, його щодня відвідує чимало туристів. Вони завжди складають свій маршрут найпопулярнішими локаціями, а на інші події, які організовують в місті, не зважають.

Що ж, цими вихідними у Львові буде чим зайнятися. Впродовж 10 – 12 вересня відбудуться Дні європейської спадщини на тему "Місто для всіх".

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Дні європейської спадщини у Львові

Основною метою події є відкриття спадщини й залучення кожного, незалежно від етнічної приналежності, раси, релігійних поглядів, статі, віку, фізичних можливостей, рівня доходів, досвіду та інше,

– йдеться у повідомленні.

Цьогорічною темою обрали "Місто для всіх", яка відповідає загальноєвропейській тематиці ДЄС – "Heritage: All-Inclusive!" (спадщина та інклюзія).

За словами організаторів, розкриваючи цю тему, вони хочуть дослідити зміну ставлення до інклюзивності у Львові, й привернути увагу до потреб сучасного міста.

Водночас ідеєю проєкту є привернення уваги до забутих і маловідомих об'єктів спадщини. Тому обговорюватимуть не лише досягнення людей з інвалідністю в різні періоди Львова, а й інші цікаві теми.

Програма заходу

Для мешканців та гостей міста підготували 77 безкоштовних подій: театральні вистави, екскурсії, лекції, майстер-класи тощо.

Декілька цікавих заходів:

Львів'яни. Співжиття

Коли, де: 10 вересня, 10:00 – 11:30, вулиця Підвальна, 3

Екскурсовод Ольга Лідовська розповість про те, як на початку XX століття жила єврейська громада, яким чином комунікувала зі своїми сусідами, як дбала про різних членів спільноти та як змінювалася.

Квестити може кожен!

Коли, де: 10 вересня, 11:00 – 12:00, площа Галицька

Гід Олеся Песоцька пропонує дітям розгадати загадки середньовічного міста: кам'яниць, ратуші, храмів, бруківки та оборонних мурів. Учасники квесту зрозуміють, з яких елементів складалося місто та як жили його мешканці в різні епохи.

Організатори запрошують батьків з дітьми з розладами аутистичного спектра.

Доторкнутися до пам'яті

Коли, де: 10 вересня, 15:00 – 16:00, вулиця Івана Франка, 152

Під час екскурсії Домом Франка відвідувачі матимуть можливість відчути на дотик певні предмети, які є у сталій експозиції Дому Франка і які зазвичай не можна рухати. Це, зрозуміло, будуть копії речей, до яких торкалася рука письменника.

Дитинство під контролем КДБ

Коли, де: 10 вересня, 18:00 – 19:00, вулиця Степана Бандери, 1; тюрма на Лонцького

Історикиня Ірина Єзерська-Вдовенко розповість про методи КДБ, за допомогою яких агенти робили тиск на дисидентів – безпека найдорожчих людей, добробут, освітні та кар'єрні можливості.

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Львів сакральний: Кульпарків як місце уздоровлення душі молитвою

Коли, де: 11 вересня, 12:30 – 13:10, вулиця Кульпарківська, 95; Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня

Релігієзнавець Тарас Гринчишин покаже невіддільну частину комплексу психіатричної лікарні – храм, який вбудовано по центру другого поверху головного корпусу. У 80-ті вважалося, що краса довкілля та архітектури допомагає людині здолати душевні недуги.

Життя в тіні

Коли, де: 11 вересня, 13:00 – 15:00, площа Данила Галицького, 1; Львівський театр ляльок

На цій екскурсії ви дізнаєтесь про мотивацію вибору найпопулярнішої професії Речі Посполитої та буденне життя служниць. Також завітаєте в декілька чиншових будинків та зрозумієте, як наявність служниць впливала на їхнє архітектурне планування.

Смаки Франкової кухні

Коли, де: 11 вересня, 13:30 – 15:00, вулиця Митрополита Андрея, 8; Ресторація "Бойківська гостина"

Старший науковий співробітник Дому Франка розповість, що спільного між письменником-класиком і приготуванням їжі, як харчувався Франко, якими були його улюблені страви, хто готував йому їжу, чи правда, що його дружина була "нездалою господинею" тощо.

Другий цвинтар

Коли, де: 12 вересня, 12:00 – 15:00, вулиця Тараса Шевченка, 158; головний вхід на Янівський цвинтар

Друге найбільше кладовище у Львові за кількістю похованих тут історично значущих постатей некрополь міста – Богдан-Ігор Антонич, Дмитро Блажейовський, Василь Білас, Кость Левицький та інші.

Темний концерт гурту "Три кроки в ніч"

Коли, де: 12 вересня, 20:00 – 21:00, вулиця Івана Франка, 152; Дім Франка

Це своєрідна мандрівка власною уявою, несподіваний досвід "спільного усамітнення" в просторі музею та по-особливому інтимне переживання поетичних текстів. Вам пропонують заплющити очі, й довіритися своєму слуху.





Програма заходів на Дні європейської спадщини у Львові / Скриншот з буклету ДЄС