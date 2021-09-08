Такого Львова ви ще не бачили: як незвично провести вікенд в місті
Джерело:Lviv Travel
Львів надзвичайно популярний, його щодня відвідує чимало туристів. Вони завжди складають свій маршрут найпопулярнішими локаціями, а на інші події, які організовують в місті, не зважають.
Що ж, цими вихідними у Львові буде чим зайнятися. Впродовж 10 – 12 вересня відбудуться Дні європейської спадщини на тему "Місто для всіх".
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Дні європейської спадщини у Львові
Основною метою події є відкриття спадщини й залучення кожного, незалежно від етнічної приналежності, раси, релігійних поглядів, статі, віку, фізичних можливостей, рівня доходів, досвіду та інше,
– йдеться у повідомленні.
Цьогорічною темою обрали "Місто для всіх", яка відповідає загальноєвропейській тематиці ДЄС – "Heritage: All-Inclusive!" (спадщина та інклюзія).
За словами організаторів, розкриваючи цю тему, вони хочуть дослідити зміну ставлення до інклюзивності у Львові, й привернути увагу до потреб сучасного міста.
Водночас ідеєю проєкту є привернення уваги до забутих і маловідомих об'єктів спадщини. Тому обговорюватимуть не лише досягнення людей з інвалідністю в різні періоди Львова, а й інші цікаві теми.
Програма заходу
Для мешканців та гостей міста підготували 77 безкоштовних подій: театральні вистави, екскурсії, лекції, майстер-класи тощо.
Декілька цікавих заходів:
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Львів'яни. Співжиття
Коли, де: 10 вересня, 10:00 – 11:30, вулиця Підвальна, 3
Екскурсовод Ольга Лідовська розповість про те, як на початку XX століття жила єврейська громада, яким чином комунікувала зі своїми сусідами, як дбала про різних членів спільноти та як змінювалася.
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Квестити може кожен!
Коли, де: 10 вересня, 11:00 – 12:00, площа Галицька
Гід Олеся Песоцька пропонує дітям розгадати загадки середньовічного міста: кам'яниць, ратуші, храмів, бруківки та оборонних мурів. Учасники квесту зрозуміють, з яких елементів складалося місто та як жили його мешканці в різні епохи.
Організатори запрошують батьків з дітьми з розладами аутистичного спектра.
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Доторкнутися до пам'яті
Коли, де: 10 вересня, 15:00 – 16:00, вулиця Івана Франка, 152
Під час екскурсії Домом Франка відвідувачі матимуть можливість відчути на дотик певні предмети, які є у сталій експозиції Дому Франка і які зазвичай не можна рухати. Це, зрозуміло, будуть копії речей, до яких торкалася рука письменника.
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Дитинство під контролем КДБ
Коли, де: 10 вересня, 18:00 – 19:00, вулиця Степана Бандери, 1; тюрма на Лонцького
Історикиня Ірина Єзерська-Вдовенко розповість про методи КДБ, за допомогою яких агенти робили тиск на дисидентів – безпека найдорожчих людей, добробут, освітні та кар'єрні можливості.
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Львів сакральний: Кульпарків як місце уздоровлення душі молитвою
Коли, де: 11 вересня, 12:30 – 13:10, вулиця Кульпарківська, 95; Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня
Релігієзнавець Тарас Гринчишин покаже невіддільну частину комплексу психіатричної лікарні – храм, який вбудовано по центру другого поверху головного корпусу. У 80-ті вважалося, що краса довкілля та архітектури допомагає людині здолати душевні недуги.
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Життя в тіні
Коли, де: 11 вересня, 13:00 – 15:00, площа Данила Галицького, 1; Львівський театр ляльок
На цій екскурсії ви дізнаєтесь про мотивацію вибору найпопулярнішої професії Речі Посполитої та буденне життя служниць. Також завітаєте в декілька чиншових будинків та зрозумієте, як наявність служниць впливала на їхнє архітектурне планування.
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Смаки Франкової кухні
Коли, де: 11 вересня, 13:30 – 15:00, вулиця Митрополита Андрея, 8; Ресторація "Бойківська гостина"
Старший науковий співробітник Дому Франка розповість, що спільного між письменником-класиком і приготуванням їжі, як харчувався Франко, якими були його улюблені страви, хто готував йому їжу, чи правда, що його дружина була "нездалою господинею" тощо.
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Другий цвинтар
Коли, де: 12 вересня, 12:00 – 15:00, вулиця Тараса Шевченка, 158; головний вхід на Янівський цвинтар
Друге найбільше кладовище у Львові за кількістю похованих тут історично значущих постатей некрополь міста – Богдан-Ігор Антонич, Дмитро Блажейовський, Василь Білас, Кость Левицький та інші.
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Темний концерт гурту "Три кроки в ніч"
Коли, де: 12 вересня, 20:00 – 21:00, вулиця Івана Франка, 152; Дім Франка
Це своєрідна мандрівка власною уявою, несподіваний досвід "спільного усамітнення" в просторі музею та по-особливому інтимне переживання поетичних текстів. Вам пропонують заплющити очі, й довіритися своєму слуху.
Програма заходів на Дні європейської спадщини у Львові / Скриншот з буклету ДЄС